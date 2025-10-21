Видео
Україна
Экс-президента Франции отправили в тюрьму — видео

Экс-президента Франции отправили в тюрьму — видео

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 14:29
обновлено: 14:29
Николя Саркози отправили в тюрьму — он проведет там 5 лет
Экс-президент Франции Николя Саркози. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012 гг.) 21 октября прибыл в тюрьму, чтобы начать отбывать свое наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Об этом сообщает BFMTV.

Читайте также:

Николя Саркози отправился в тюрьму

СМИ публиковали видео с бывшим главой Франции, который направляется к авто правоохранителей вместе со своей женой, чтобы отправиться в тюрьму. На пути Саркози собрались около сотни сторонников политика, которые выражали ему свою поддержку.

Отмечается, сразу после того, как Саркози прибыл в тюрьму, его адвокаты подали ходатайство об освобождении. Они объяснили, что рисков повторения преступления или уничтожения доказательств нет. Апелляционный суд имеет два месяца для принятия решения.

Также известно, что перед заключением Саркози встретился с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Когда он прибыл в тюрьму, то прошел все стандартные процедуры, в частности, взятие отпечатков пальцев, фотографирование и получение номера заключения. Его адвокаты рассказали, что Саркози "с достоинством воспринимает ситуацию и не жалуется, но остается возмущенным".

Напомним, экс-президента приговорили к 5 годам заключения за заключение тайного соглашения с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. В нем он обязался нормализовать отношения с Ливией в обмен на 6,5 млн евро.

Саркози стал первым лидером страны ЕС, которого посадили в тюрьму. Он будет отбывать наказание в специальном отделении для уязвимых заключенных, которое полностью изолировано от остальных преступников.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
