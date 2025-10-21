Ніколя Саркозі відправили у в'язницю — він проведе там 5 років

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі (2007-2012 рр.) 21 жовтня прибув до в'язниці, аби почати відбувати своє покарання. Це перший випадок в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Про це повідомляє BFMTV.

Реклама

Читайте також:

Ніколя Саркозі вирушив до в'язниці

ЗМІ публікували відео з колишнім очільником Франції, який прямує до авто правоохоронців разом зі своєю дружиною, аби вирушити до в'язниці. На шляху Саркозі зібралися близько сотні прихильників політика, які висловлювали йому свою підтримку.

Зазначається, одразу після того, як Саркозі прибув до в'язниці, його адвокати подали клопотання про звільнення. Вони пояснили, що ризиків повторення злочину чи знищення доказів не має. Апеляційний суд має два місяці для ухвалення рішення.

Також відомо, що перед ув'язненням Саркозі зустрівся з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці. Коли він прибув до в'язниці, то пройшов усі стандартні процедури, зокрема, взяття відбитків пальців, фотографування та отримання номера ув'язнення. Його адвокати розповіли, що Саркозі "з гідністю сприймає ситуацію і не скаржиться, але залишається обуреним".

Нагадаємо, експрезидента засудили до 5 років ув'язнення за укладення таємної угоди з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. В ній він зобов'язався нормалізувати відносини з Лівією в обмін на 6,5 млн євро.

Саркозі став першим лідером країни ЄС, якого ув'язнили. Він відбуватиме покарання у спеціальному відділенні для вразливих в’язнів, яке повністю ізольоване від решти злочинців.