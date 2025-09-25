Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что морально РФ уже проиграла

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ральф Гофф. Фото: кадр из видео

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ральф Гофф заявил, что больше всего во время полномасштабной войны против Украины Россия проиграла в моральном измерении. Ведь, по его словам, несмотря на продвижение на фронте, российская армия несет огромные потери.

Об этом Ральф Гофф сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Экс-сотрудник ЦРУ о проигрыше России

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что Россия проиграла больше всего в моральном плане.

Экс-представитель ЦРУ отметил, что, несмотря на медленное продвижение россиян на фронте и ежедневный отжим территорий, это происходит ценой огромных потерь.

Ральф Гофф отметил, что в моральном измерении именно Россия стала банкротом, тогда как украинский народ, защищая страну, наоборот, много получил.

"Если оценивать только по территории, то можно сказать, что Украина проигрывает, потому что россияне ежедневно отбирают сантиметры земли, но ценой огромных потерь. В моральном же плане, я считаю, Россия проиграла больше всего — она стала банкротом не только экономически, но и морально. Украинский народ, защищая свою страну, наоборот, много получил", — объяснил Ральф Гофф.

В то же время он добавил, что победа Украины будет означать сохранение суверенитета и идентичности, а также станет ключевой для безопасности США и НАТО.

Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ отметил, что эта война является совершенно новым типом противостояния, где меняются не только тактики и стратегии, но и политические цели. Ведь речь идет о столкновении ценностей Запада с ценностями России и ее союзников.

"Но я не умаляю сложность военной ситуации. От победы Украины зависит очень многое. Победа — это сохранение суверенитета и идентичности. Часто украинцы говорят: "Мы воюем с РФ, чтобы вы, США и НАТО, не должны были", и я в это верю. Но глядя на ужасные потери, чувствую вину, что мы, американцы, делаем недостаточно. Именно поэтому я здесь.

Эта война — совершенно новый тип противостояния. Изменились не только тактики и стратегии, но и политические цели. Речь идет об идентичности Украины и России и о столкновении ценностей Запада с ценностями РФ и ее союзников", — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

