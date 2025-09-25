Видео
Главная Новости дня Экс-агент ЦРУ призвал НАТО провести "красную линию" для РФ

Экс-агент ЦРУ призвал НАТО провести "красную линию" для РФ

Дата публикации 25 сентября 2025 21:30
Экс-агент ЦРУ призвал НАТО провести "красную линию" для РФ
Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. Фото: кадр из видео

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что противостояние между Западом и Кремлем приобрело опасную форму, когда так называемые "красные линии" перестали иметь значение для обеих сторон. По его словам, ситуация, когда партнеры Украины нарушают запреты Путина без последствий, а российский режим позволяет себе испытывать терпение НАТО, не может продолжаться бесконечно.

Об этом он сообщил в интервью Новини.LIVE.

Гофф об опасности для НАТО

"Кто-то должен наконец провести и удержать реальную "красную линию", — подчеркнул Гофф.

Он отметил, что надеется на лидерство Североатлантического альянса в этом вопросе.

Экс-разведчик привел пример с российскими беспилотниками, которые все чаще фиксируют в небе Польши.

"Два-три дрона можно объяснить ошибкой навигации, но когда речь идет о 19-23 — это уже сознательное зондирование", — подчеркнул он.

По мнению Гоффа, ответом НАТО должно было бы стать установление бесполетной зоны над частью Украины, в частности вблизи польских границ. Лучшим вариантом, подчеркнул он, было бы введение полномасштабного оборонного патрулирования в небе над всей территорией Украины.

Напомним, что также Ральф Гофф объяснил, почему президент США Дональд Трамп не закончит быстро войну. По его словам, у лидера Кремля совершенно другие цели и мировоззрение, и он не откажется от них.

Кроме того, Ральф Гофф заявил, что в случае уступок России в Украине существует реальная угроза нападения на Польшу или страны Балтии.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
