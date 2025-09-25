Экс-агент ЦРУ призвал НАТО провести "красную линию" для РФ
Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф заявил, что противостояние между Западом и Кремлем приобрело опасную форму, когда так называемые "красные линии" перестали иметь значение для обеих сторон. По его словам, ситуация, когда партнеры Украины нарушают запреты Путина без последствий, а российский режим позволяет себе испытывать терпение НАТО, не может продолжаться бесконечно.
Об этом он сообщил в интервью Новини.LIVE.
Гофф об опасности для НАТО
"Кто-то должен наконец провести и удержать реальную "красную линию", — подчеркнул Гофф.
Он отметил, что надеется на лидерство Североатлантического альянса в этом вопросе.
Экс-разведчик привел пример с российскими беспилотниками, которые все чаще фиксируют в небе Польши.
"Два-три дрона можно объяснить ошибкой навигации, но когда речь идет о 19-23 — это уже сознательное зондирование", — подчеркнул он.
По мнению Гоффа, ответом НАТО должно было бы стать установление бесполетной зоны над частью Украины, в частности вблизи польских границ. Лучшим вариантом, подчеркнул он, было бы введение полномасштабного оборонного патрулирования в небе над всей территорией Украины.
Напомним, что также Ральф Гофф объяснил, почему президент США Дональд Трамп не закончит быстро войну. По его словам, у лидера Кремля совершенно другие цели и мировоззрение, и он не откажется от них.
Кроме того, Ральф Гофф заявил, что в случае уступок России в Украине существует реальная угроза нападения на Польшу или страны Балтии.
