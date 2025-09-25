Відео
Ексагент ЦРУ закликав НАТО провести "червону лінію" для РФ

Ексагент ЦРУ закликав НАТО провести "червону лінію" для РФ

Дата публікації: 25 вересня 2025 21:30
Ексагент ЦРУ закликав НАТО провести "червону лінію" для РФ
Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф. Фото: кадр з відео

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф заявив, що протистояння між Заходом і Кремлем набуло небезпечної форми, коли так звані "червоні лінії" перестали мати значення для обох сторін. За його словами, ситуація, коли партнери України порушують заборони Путіна без наслідків, а російський режим дозволяє собі випробовувати терпіння НАТО, не може тривати нескінченно.

Про це він повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.

Гофф про небезпеку для НАТО

"Хтось має нарешті провести й утримати реальну "червону лінію", — наголосив Гофф.

Він зазначив, що сподівається на лідерство Північноатлантичного альянсу у цьому питанні.

Ексрозвідник навів приклад із російськими безпілотниками, які дедалі частіше фіксують у небі Польщі.

"Два-три дрони можна пояснити помилкою навігації, але коли йдеться про 19–23 — це вже свідоме зондування", — підкреслив він.

На думку Гоффа, відповіддю НАТО мало б стати встановлення безполітної зони над частиною України, зокрема поблизу польських кордонів. Найкращим варіантом, підкреслив він, було б запровадження повномасштабного оборонного патрулювання в небі над усією територією України.

Нагадаємо, що також Ральф Ґофф пояснив, чому президент США Дональд Трамп не закінчить швидко війну. За його словами, лідер Кремля має абсолютно інші цілі та світогляд і не відмовлятиметься від них.

Крім того, Ральф Ґофф заявив, що у разі поступок Росії в Україні існує реальна загроза нападу на Польщу чи країни Балтії

НАТО ЦРУ війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
