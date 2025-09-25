Експрацівник ЦРУ заявив, що морально РФ вже програла

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Гофф. Фото: кадр з відео

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Гофф заявив, що найбільше під час повномасштабної війни проти України Росія програла у моральному вимірі. Адже, за його словами, попри просування на фронті, російська армія зазнає величезних втрат.

Про це Ральф Гофф сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Експрацівник ЦРУ про програш Росії

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що Росія програла найбільше у моральному плані.

Експредставник ЦРУ зазначив, що попри повільне просування росіян на фронті та щоденне віджимання територій, це відбувається ціною величезних втрат.

Ральф Гофф наголосив, що у моральному вимірі саме Росія стала банкрутом, тоді як український народ, захищаючи країну, навпаки, багато здобув.

"Якщо оцінювати лише за територією, то можна сказати, що Україна програє, бо росіяни щодня відбирають сантиметри землі, але ціною величезних втрат. У моральному ж плані, я вважаю, що Росія програла найбільше — вона стала банкрутом не лише економічно, але й морально. Український народ, захищаючи свою країну, навпаки багато здобув", — пояснив Ральф Гофф.

Водночас він додав, що перемога України означатиме збереження суверенітету та ідентичності, а також стане ключовою для безпеки США та НАТО.

Крім того, експрацівник ЦРУ наголосив, що ця війна є абсолютно новим типом протистояння, де змінюються не лише тактики та стратегії, а й політичні цілі. Адже йдеться про зіткнення цінностей Заходу з цінностями Росії та її союзників.

"Але я не применшую складність військової ситуації. Від перемоги України залежить дуже багато. Перемога — це збереження суверенітету та ідентичності. Часто українці кажуть: "ми воюємо з РФ, щоб ви США та НАТО не мусили", і я в це вірю. Але дивлячись на жахливі втрати відчуваю провину, що ми американці робимо недостатньо. Саме тому я тут.

Ця війна абсолютно новий тип протистояння. Змінилися не лише тактики та стратегії, але й політичні цілі. Йдеться про ідентичність України й Росії, та про зіткнення цінностей Заходу з цінностями РФ та її союзників", — резюмував експрацівник ЦРУ.

Раніше експредставник ЦРУ Ральф Гофф проаналізував можливі ризики нападу Путіна на Польщу та Балтію.

Також Ральф Гофф наголошував на тому, що НАТО має нарешті провести "червону лінію" для Путіна.