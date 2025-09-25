Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експрацівник ЦРУ відповів, в чому РФ програла під час війни

Експрацівник ЦРУ відповів, в чому РФ програла під час війни

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 22:58
Експрацівник ЦРУ заявив, що морально РФ вже програла
Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Гофф. Фото: кадр з відео

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ральф Гофф заявив, що найбільше під час повномасштабної війни проти України Росія програла у моральному вимірі. Адже, за його словами, попри просування на фронті, російська армія зазнає величезних втрат. 

Про це Ральф Гофф сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Реклама
Читайте також:

Експрацівник ЦРУ про програш Росії 

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що Росія програла найбільше у моральному плані.

Експредставник ЦРУ зазначив, що попри повільне просування росіян на фронті та щоденне віджимання територій, це відбувається ціною величезних втрат. 

Ральф Гофф наголосив, що у моральному вимірі саме Росія стала банкрутом, тоді як український народ, захищаючи країну, навпаки, багато здобув.

"Якщо оцінювати лише за територією, то можна сказати, що Україна програє, бо росіяни щодня відбирають сантиметри землі, але ціною величезних втрат. У моральному ж плані, я вважаю, що Росія програла найбільше — вона стала банкрутом не лише економічно, але й морально. Український народ, захищаючи свою країну, навпаки багато здобув", — пояснив Ральф Гофф.

Водночас він додав, що перемога України означатиме збереження суверенітету та ідентичності, а також стане ключовою для безпеки США та НАТО.

Крім того, експрацівник ЦРУ наголосив, що ця війна є абсолютно новим типом протистояння, де змінюються не лише тактики та стратегії, а й політичні цілі. Адже йдеться про зіткнення цінностей Заходу з цінностями Росії та її союзників.

"Але я не применшую складність військової ситуації. Від перемоги України залежить дуже багато. Перемога — це збереження суверенітету та ідентичності. Часто українці кажуть: "ми воюємо з РФ, щоб ви США та НАТО не мусили", і я в це вірю. Але дивлячись на жахливі втрати відчуваю провину, що ми американці робимо недостатньо. Саме тому я тут.

Ця війна абсолютно новий тип протистояння. Змінилися не лише тактики та стратегії, але й політичні цілі. Йдеться про ідентичність України й Росії, та про зіткнення цінностей Заходу з цінностями РФ та її союзників", — резюмував експрацівник ЦРУ.

Раніше експредставник ЦРУ Ральф Гофф проаналізував можливі ризики нападу Путіна на Польщу та Балтію.

Також Ральф Гофф наголошував на тому, що НАТО має нарешті провести "червону лінію" для Путіна.

ЗСУ армія ЦРУ війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації