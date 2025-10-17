Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-посол раскрыл, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

Экс-посол раскрыл, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 19:55
обновлено: 19:55
Встреча Зеленского и Трампа - чего ожидать от переговоров
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что этот визит будет иметь принципиально иной характер, чем встреча в феврале.

Об этом дипломат заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа

Пристайко отметил, что нынешние переговоры будут более содержательными и результативными. По его словам, администрация Трампа уже четко определила границы своих возможностей и понимает, как действовать дальше в отношениях с Украиной.

"Так быстро президент Украины не летел бы, если бы не ожидалось важных решений. Американцы уже поняли, что Украина не отступится от своих планов. Она имеет силы даже сейчас, а с дополнительной помощью может победить", — подчеркнул дипломат.

Среди возможных результатов встречи экс-посол назвал передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", что станет очередным шагом в усилении оборонных возможностей государства.

Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.

Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Вашингтон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации