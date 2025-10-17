Встреча Зеленского и Трампа - чего ожидать от переговоров

Экс-посол раскрыл, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что этот визит будет иметь принципиально иной характер, чем встреча в феврале.
Об этом дипломат заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Встреча Зеленского и Трампа
Пристайко отметил, что нынешние переговоры будут более содержательными и результативными. По его словам, администрация Трампа уже четко определила границы своих возможностей и понимает, как действовать дальше в отношениях с Украиной.
"Так быстро президент Украины не летел бы, если бы не ожидалось важных решений. Американцы уже поняли, что Украина не отступится от своих планов. Она имеет силы даже сейчас, а с дополнительной помощью может победить", — подчеркнул дипломат.
Среди возможных результатов встречи экс-посол назвал передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", что станет очередным шагом в усилении оборонных возможностей государства.
Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.
Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
