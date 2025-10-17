Зустріч Зеленського та Трампа - чого очікувати від переговорів

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський незабаром зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні. Експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що цей візит матиме принципово інший характер, ніж зустріч у лютому.

Про це дипломат заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Зустріч Зеленського та Трампа

Пристайко зазначив, що нинішні переговори будуть більш змістовними та результативними. За його словами, адміністрація Трампа вже чітко визначила межі своїх можливостей і розуміє, як діяти далі у відносинах з Україною.

"Так швидко президент України не летів би, якби не очікувалось важливих рішень. Американці вже зрозуміли, що Україна не відступиться від своїх планів. Вона має сили навіть зараз, а з додатковою допомогою може перемогти", — підкреслив дипломат.

Серед можливих результатів зустрічі експосол назвав передачу Україні крилатих ракет "Томагавк", що стане черговим кроком у посиленні оборонних спроможностей держави.

Нагадаємо, тим часом Володимир Зеленський провів низку зустрічей в США. Він контактував з представниками найбільших виробників зброї та міністрами енергетики.

Також активно обговорюється можливість проведення переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.