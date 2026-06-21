Эксперт: украинские КАБы могут стать проблемой для РФ

Украинский самолет. Фото: facebook.com/kpszsu

Украина уже может применять управляемые авиационные бомбы (КАБы), часть которых, по всей видимости, произведена в Украине. В то же время в РФ нет эффективной защиты от КАБов.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

В чем преимущество КАБов

По словам эксперта, Украина, помимо КАБ собственного производства, применяет на фронте и западные аналоги, в частности американские комплекты JDAM.

"Если говорить именно о КАБах, то все же это средства, которые совершают полет, пусть и на небольшое расстояние, в зависимости от типа и параметров таких платформ, но наносят удары на расстоянии от 10 до 130 и более километров", — сказал Долинце.

В то же время он добавил, что перехват КАБ — сложная задача. Из-за высокой скорости полета россиянам для сбивания придется использовать системы ПВО уровня С-300 или С-400. Однако даже они могут оказаться малоэффективными, что, в свою очередь, является существенным преимуществом Украины.

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При этом существует еще один нюанс. На данный момент ни Украина, ни Россия не располагают эффективной защитой от КАБ. И враг в этом контексте также имеет преимущество в связи с масштабами производства и применения таких боеприпасов.

"Самым большим вызовом в этом вопросе остается то, что Россия имеет возможность использовать тысячи таких средств в месяц, а Украина пока может использовать лишь сотни", — резюмировал эксперт.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что украинские инженеры разработали первую КАБ за 17 месяцев. По его словам, наши пилоты уже отрабатывают боевые сценарии применения новой 250-килограммовой авиабомбы.

Также мы писали, что осенью 2025 года начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне используют КАБы с реактивным ускорителем. В то же время, по его словам, украинская ПВО способна их перехватывать.