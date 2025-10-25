Во Франции для Украины тестируют способ борьбы с КАБами — что известно

Найден способ бороться с КАБами РФ — уже успешно протестирован
Совместный центр НАТО-Украина проводит испытания системы противодействия управляемым авиабомбам оккупантов РФ. Уже есть хорошие результаты, которые были получены на полигоне во Франции.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Какой способ придумали, чтобы противостоять КАБам врага
В ведомстве отмечают, что испытания прошли в сложных погодных условиях, но продемонстрировали эффективность комплексного технического решения: современного радара с передовой сенсорной системой, программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и дрон-перехватчика.
Радар успешно идентифицировал и сопровождал условную "вражескую" цель, после чего программа на основе ИИ рассчитала оптимальную траекторию для дрон-перехватчика, который эффективно уничтожил цель.
Этот проект, инициированный JATEC и ACT, реализуется при участии компаний стран-членов НАТО, инновационного оборонного сектора Украины и экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.
Разработка прошла путь от концепции до прототипов с разным уровнем технологической реализации. Ее цель - защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.
Украинские специалисты активно участвуют в испытаниях и предоставляют экспертные оценки, что позволяет максимально адаптировать разработку к условиям современного фронта.
Напомним, КАБы оккупантов являются крайне опасными и наносят большие потери среди мирных украинцев. Армия РФ стала активнее применять это оружие и накануне впервые сбросила эти бомбы в Одесской области.
А еще оккупанты РФ активно модернизируют эти КАБы, чтобы они были еще более опасными. В ГУР сообщили, что РФ вышла на серийное производство КАБов, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров.
