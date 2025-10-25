Видео
Главная Новости дня Найден способ бороться с КАБами РФ — уже успешно протестирован

Найден способ бороться с КАБами РФ — уже успешно протестирован

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 00:18
обновлено: 00:18
Во Франции для Украины тестируют способ борьбы с КАБами — что известно
Управляемая авиабомба российских оккупантов. Иллюстративное фото: росСМИ

Совместный центр НАТО-Украина проводит испытания системы противодействия управляемым авиабомбам оккупантов РФ. Уже есть хорошие результаты, которые были получены на полигоне во Франции.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Какой способ придумали, чтобы противостоять КАБам врага

В ведомстве отмечают, что испытания прошли в сложных погодных условиях, но продемонстрировали эффективность комплексного технического решения: современного радара с передовой сенсорной системой, программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и дрон-перехватчика.

Радар успешно идентифицировал и сопровождал условную "вражескую" цель, после чего программа на основе ИИ рассчитала оптимальную траекторию для дрон-перехватчика, который эффективно уничтожил цель.

Этот проект, инициированный JATEC и ACT, реализуется при участии компаний стран-членов НАТО, инновационного оборонного сектора Украины и экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Разработка прошла путь от концепции до прототипов с разным уровнем технологической реализации. Ее цель - защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.

Украинские специалисты активно участвуют в испытаниях и предоставляют экспертные оценки, что позволяет максимально адаптировать разработку к условиям современного фронта.

Напомним, КАБы оккупантов являются крайне опасными и наносят большие потери среди мирных украинцев. Армия РФ стала активнее применять это оружие и накануне впервые сбросила эти бомбы в Одесской области.

А еще оккупанты РФ активно модернизируют эти КАБы, чтобы они были еще более опасными. В ГУР сообщили, что РФ вышла на серийное производство КАБов, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
