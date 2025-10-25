Відео
Головна Новини дня Знайдено спосіб боротись з КАБами РФ — вже успішно протестований

Знайдено спосіб боротись з КАБами РФ — вже успішно протестований

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 00:18
Оновлено: 00:18
У Франції для України тестують спосіб боротьби з КАБами — що відомо
Керована авіабомба російських окупантів. Ілюстративне фото: росЗМІ

Спільний центр НАТО-Україна проводить випробування системи протидії керованим авіабомбам окупантів РФ. Вже є гарні результати, які були отримані на полігоні у Франції.

Про це повідомляє Міноборони України.

Читайте також:

Який спосіб придумали, щоб протистояти КАБам ворога

У відомстві наголошують, що випробування відбулися за складних погодних умов, але продемонстрували ефективність комплексного технічного рішення: сучасного радара з передовою сенсорною системою, програмного забезпечення на базі штучного інтелекту та дрон-перехоплювача.

Радар успішно ідентифікував та супроводжував умовну "ворожу" ціль, після чого програма на основі ШІ розрахувала оптимальну траєкторію для дрон-перехоплювача, який ефективно знищив ціль.

Цей проєкт, ініційований JATEC та ACT, реалізується за участі компаній країн-членів НАТО, інноваційного оборонного сектору України та експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Розробка пройшла шлях від концепції до прототипів з різним рівнем технологічної реалізації. Її мета — захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни.

Українські фахівці беруть активну участь у випробуваннях та надають експертні оцінки, що дозволяє максимально адаптувати розробку до умов сучасного фронту.

Нагадаємо, КАБи окупантів є вкрай небезпечними та завдають великих втрат серед мирних українців. Армія РФ стала активніше застосовувати цю зброю і напередодні вперше скинула ці бомби на Одещину.

А ще окупанти РФ активно модернізують ці КАБи, щоб вони були ще більш небезпечними. У ГУР  повідомили, що РФ вийшла на серійне виробництво КАБів, здатних уражати цілі на відстані до 200 кілометрів. 

Франція НАТО війна в Україні авіабомба КАБ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
