Россия делает КАБы с помощью деталей из США и Китая — Власюк

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Фото: РБК-Україна

Россияне используют для управляемых авиационных бомб дешевые компоненты из США, Китая, Японии, Швейцарии, Ирландии и не только. Санкции не всегда являются действенными и требуют усиленного контроля.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время мероприятия "Небо без КАБов: как противодействовать российским авиабомбам?" во вторник, 11 марта.

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Необходимо усилить контроль за санкциями

Как отметил Власюк, станки с программным числовым управлением, софт также внесены в список критических частей, которые должны ограничить для поставок в РФ. Несмотря на это, Россия получает необходимые ей компоненты за рубежом.

"Вопрос остается в эффективности этих всех мер (санкций. — Ред.). Мы видим большие списки компаний-поставщиков и понимаем, что, если они до сих пор работают, значит недостаточен контроль со стороны соответствующих органов или стран", — отметил Власюк.

Напомним, на этой же встрече начальник управления коммуникаций Командования ВС Юрий Игнат сообщил о том, что россияне выпускают по Украине "шахеты" со Starlink и SIM-картами. Они постоянно совершенствуют беспилотники.

Также Юрий Игнат отметил, что сейчас в Украине дефицит ракет для противовоздушной обороны. Он пояснил, что это вызвано, в частности, ежедневными российскими атаками.