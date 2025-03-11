Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Фото: РБК-Україна

Росіяни використовують для керованих авіаційних бомб дешеві компоненти зі США, Китаю, Японії, Швейцарії, Ірландії й не тільки. Санкції не завжди є дієвими та потребують посиленого контролю.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час заходу "Небо без КАБів: як протидіяти російським авіабомбам?" у вівторок, 11 березня.

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Як зазначив Власюк, верстати з програмовим числовим управлінням, софт також внесені до списку критичних частин, які мали б обмежити для постачання до РФ. Попри це, Росія дістає необхідні їй компоненти за кордоном.

"Питання залишається в ефективності цих всіх заходів (Санкцій. — Ред.). Ми бачимо великі списки компаній-постачальників та розуміємо, що, якщо вони досі працюють, значить недостатній контроль з боку відповідних органів чи країн", — зазначив Власюк.

Нагадаємо, на цій же зустрічі начальник управління комунікацій Командування ПС Юрій Ігнат повідомив про те, що росіяни випускають по Україні "шахеди" зі Starlink та SIM-картами. Вони постійно удосконалюють безпілотники.

Також Юрій Ігнат зазначив, що наразі в Україні є дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Він пояснив, що це викликано, зокрема, щоденними російськими атаками.