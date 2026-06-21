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Експерт: українські КАБи можуть стати проблемою для РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 00:31
Експерт: українські КАБи можуть стати проблемою для РФ
Український літак. Фото: facebook.com/kpszsu

Україна вже може застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБи), частина яких, імовірно, є вітчизняного виробництва. Водночас у РФ немає ефективного захисту від КАБів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

В чому перевага КАБів

За словами експерта, Україна окрім КАБів власного виробництва, застосовує на фронті і західні аналоги, зокрема американські комплекти JDAM.

"Якщо говорити саме про КАБи, то все ж таки це засоби, які здійснюють політ хоч і на невелику відстань, в залежності від типу і параметрів таких платформ, але здійснюють удари на відстані від 10 до 130 і більше кілометрів", — сказав Долінце.

Водночас він додав, що перехоплення КАБів є складним завданням. Через високу швидкість польоту росіянам для збиття необхідно буде використовувати системи ППО рівня С-300 або С-400. Однак навіть вони можуть бути малоефективними, що у свою чергу є суттєвою перевагою України.

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При цьому існує інший нюанс. Наразі ані Україна, ані Росія не мають ефективного захисту від КАБів. І ворог у цьому контексті теж має перевагу у зв'язку з масштабами виробництва та застосування таких боєприпасів.

"Найбільшим викликом у цьому питанні залишається те, що Росія має можливість використовувати тисячі таких засобів на місяць, а Україна поки що може використовувати лише сотні", — резюмував експерт.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно міністр оборони Михайло Федоров заявив, що українські інженери розробили перший КАБ за 17 місяців. За його словами, наші пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії застосування нової 250-кілограмової авіабомби.

Також ми писали, що восени 2025 року начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни використовують КАБи з реактивним прискорювачем. Водночас, за його словами, українська ППО здатна їх перехоплювати.

Росія КАБ ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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