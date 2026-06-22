Эксперт: РФ будет вынуждена импортировать бензин после ударов по НПЗ

Пожар на объектах РФ в результате атак ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Россия может столкнуться с необходимостью импорта топлива из-за повреждений и ограничений в работе нефтеперерабатывающих заводов после серии атак. Часть НПЗ уже работает не на полную мощность, что приводит к дефициту на внутреннем рынке. Не исключено, что страна-агрессор будет вынуждена искать поставки бензина и дизельного топлива за рубежом.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Эксперт прогнозирует серьезные проблемы с бензином в России после атак на НПЗ

Как отмечает специалист, ситуация в топливном секторе РФ ухудшается из-за последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Часть нефтеперерабатывающих предприятий уже получила повреждения или работает с техническими ограничениями, что сказывается на объемах производства.

Дмитрий Леушкин подчеркнул, что без импортных поставок России будет сложно обеспечить собственные потребности.

"Уже, наверное, без импорта из стран Азии Россия не сможет выйти из этой ситуации. Потому что в течение определенного периода мы видим, что очень много НПЗ не работают, некоторые повреждены существенно, некоторые — несущественно. Но атаки продолжаются, и есть понимание того, что нефтеперерабатывающая отрасль в РФ не будет работать, даже для собственных нужд не хватит. Поэтому импорт — это, возможно, единственный выход, который у них остаётся. Где купить, они найдут...", — отметил эксперт по топливу.

По его словам, в случае дальнейшего ухудшения ситуации РФ может быть вынуждена искать альтернативные пути поставок топлива из-за рубежа, в частности через азиатские рынки.

Эксперт также не исключает использования так называемого "теневого флота" для логистики нефтепродуктов, что позволит обходить ограничения в торговле.

"Это товар, которым торгует весь мир. Где Россия может его купить? В Китае может покупать. Конечно, Беларусь будет поставлять, Казахстан будет поставлять. Также Индонезия — крупный переработчик, возможно, там будет закупать РФ. Возможно, и в Бразилии тоже будет закупать.

Эти танкеры теневого флота будут отвозить нефть, а обратно забирать бензин и дизель. Такая давальческая схема может работать", — добавил он.

Новини.LIVE сообщали, что 18 июня 2026 года в Москве в результате атаки ударных беспилотников возник масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, расположенного недалеко от центра российской столицы. Также сообщалось о поражении одного из крупных торговых центров. Над городом наблюдался густой черный дым, а российские власти сначала заявляли о работе ПВО и незначительных последствиях.

Новини.LIVE также писали, что в России обостряется топливный кризис — ограничения на продажу бензина и дизельного топлива уже введены примерно в 70 регионах страны по состоянию на 17 июня. Под ограничения попали около 7 тысяч АЗС, где водителям сокращают объемы заправки, запрещают налив в канистры и местами переводят оплату исключительно на наличные. Крупнейшие сети также вводят строгие правила отпуска топлива, ограничивая количество литров на один автомобиль.