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Эксперт объяснил, чем грозит сокращение рождаемости в Украине

29 октября 2024 16:34
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Демограф объяснил, какая ситуация в Украине с рождаемостью
Мать и ребенок. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине продолжаются оживленные дискуссии о проблеме рождаемости, уровень которой долго остается недостаточным для обеспечения стабильного демографического роста. В военных условиях эта проблема только усугубляется.

Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в комментарии РБК-Украина.

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Демограф подчеркнул, что за последние 30 лет население страны сократилось на 10 млн человек, в основном из-за естественной убыли и миграции. Если в начале 1993 года в Украине проживало 52,2 млн человек, то к 2022 году их количество уменьшилось до 42,2 млн. человек.

Гладун отмечает, что для сохранения численности населения на стабильном уровне на каждые 100 женщин должно приходиться около 220 детей. Однако до войны этот показатель составлял всего 116, а теперь может оказаться еще ниже. Основными причинами низкой рождаемости являются экономические трудности, низкие зарплаты и отсутствие жилья. Также женщины опасаются, что активная занятость в общественной жизни оставит им мало времени на воспитание детей.

Гладун считает, что с должной поддержкой женщин и семей Украина может достичь уровня 180 детей на 100 женщин. Это предполагает развитие социальной инфраструктуры, расширение сети детских садов и введение гибкого графика для матерей. По мнению эксперта, поддержка института семьи должна стать приоритетом государства, потому что от этого зависит будущее Украины.

Напомним, ранее демограф заявил, что около 40% украинских беженцев хотят вернуться домой, в то время как около 25% планируют остаться за границей. Украина должна рассчитывать, что после войны численность населения будет составлять около 30 млн человек.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России население Украины уменьшилось на 10 млн человек — это около четверти. Причины — массовый выезд украинцев за границу, падение уровня рождаемости и смерти в результате боевых действий.

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