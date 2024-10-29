Демограф пояснив, яка ситуація в Україні з народжуваністю

Мати й дитина. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні тривають жваві дискусії щодо проблеми народжуваності, рівень якої тривалий час залишається недостатнім для забезпечення стабільного демографічного зростання. У воєнних умовах ця проблема лише посилюється.

Про це повідомив заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в коментарі РБК-Україна.

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Демограф підкреслив, що за останні 30 років населення країни скоротилося на 10 млн осіб, в основному через природне зменшення та міграцію. Якщо на початку 1993 року в Україні проживало 52,2 млн людей, то до 2022 року їх кількість зменшилася до 42,2 млн.

Гладун зазначає, що для збереження чисельності населення на стабільному рівні на кожні 100 жінок має припадати близько 220 дітей. Проте до війни цей показник становив лише 116, а тепер може бути ще нижчим. Основними причинами низької народжуваності є економічні труднощі, низькі зарплати та відсутність житла. Також жінки побоюються, що активна зайнятість у суспільному житті залишить їм мало часу на виховання дітей.

Гладун вважає, що з належною підтримкою жінок та родин Україна може досягти рівня у 180 дітей на 100 жінок. Це передбачає розвиток соціальної інфраструктури, розширення мережі дитячих садків і запровадження гнучкого графіка для матерів. На думку експерта, підтримка інституту родини повинна стати пріоритетом держави, адже від цього залежить майбутнє України.

Нагадаємо, раніше демограф заявив, що близько 40% українських біженців хочуть повернутися додому, тоді як близько 25% планують залишитися за кордоном. Україна повинна розраховувати, що після війни чисельність населення становитиме приблизно 30 млн осіб.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося на 10 млн людей — це становить близько чверті. Причини — масовий виїзд українців за кордон, падіння рівня народжуваності та смерті внаслідок бойових дій.