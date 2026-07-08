Эксперт: мобильные АЗС не решат проблему с топливом во время атак РФ

Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Эксперт по рынку топлива и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что мобильные автозаправочные станции не способны решить проблему обеспечения топливом во время российских ударов. По его словам, они остаются уязвимыми целями.

Об этом Сергей Куюн рассказал в интервью Алине Гирюште на Новини.LIVE.

Мобильные АЗС в Украине

Куюн отметил, что на мобильных АЗС будет скопление транспорта и людей. По его словам, напротив, мобильная станция должна ездить к людям и заправлять их, но это такая же мишень для российских оккупантов.

"Что такое мобильная станция? Это бензовоз с заправочным пистолетом. Ну, это такая же мишень, как те бензовозы, по которым они сегодня обстреливают. Так что она решит? Возможно, куда-нибудь заедет в какое-то укрытие, к какому-то потребителю. Ну, опять же, заедет. Как ее туда доставить? Как пополнять запасы топлива?

Это снова перемещение", — говорит эксперт.

По его словам, ключевым приоритетом должна быть децентрализация поставок топлива. В то же время Куюн подчеркнул, что в условиях постоянных атак РФ первоочередной задачей остается защита людей.

"Речь идет о жизни людей. Кто сейчас может уговорить кого-то работать под "Шахедами"? Никто этого делать не будет", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Куюн сообщил, что с начала массированных атак РФ на топливную инфраструктуру Украины повреждено около 200 автозаправочных станций. Часть из них уничтожена полностью, другие получили разрушения различной степени. В то же время точное количество пострадавших объектов пока остается неустановленным.

А 5 июля российские оккупанты нанесли удар дронами по АЗС в Николаевской области, в результате чего были повреждены здания и люди получили ранения.