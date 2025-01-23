Габриэлюс Ландсбергис одобрил политику Трампа

Бывший министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Общественное

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался относительно заявлений Дональда Трампа в сторону Владимира Путина. Бывший литовский чиновник предполагает, что Путин отныне оказался в затруднительном положении.

Об этом Габриэлюс Ландсбергис высказался в соцсети X.

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Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Путин, вероятно, не ожидал ультиматума от Трампа.

"Президент Трамп поставил Путина в затруднительное положение, выдвинув ультиматум. Я уверен, что Путин ожидал, что это не так. Теперь Путину приходится выбирать — согласиться с тем, что он боится новых санкций, поскольку его экономика в руине, или доказать, что его империалистические амбиции не будут ограничены этими требованиями", — написал он в соцсети.

Несмотря на это, Габриелюс Ландсбергис считает, что санкций недостаточно для давления на Путина и намекнул на то, что странам Европейского союза стоит быть смелее и поддержать инициативу Трампа.

"Ультиматум — это шаг в правильном направлении, но мы должны сделать больше — не только санкции, но и военную поддержку и гарантии безопасности. Мы должны поставить на весы украинскую силу Запада. Кстати, если ЕС хочет выглядеть авторитетным, он мог бы по крайней мере объявить о поддержке санкций Трампа. И я верю, что теперь даже Орбан будет вынужден согласиться", — высказался Ландсбергис

Сообщение Габриэлюса Ландсбергиса. Фото: скриншот

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Путин разрушает Россию, не соглашаясь на перемирие с Украиной. Впоследствии новоизбранный президент США опубликовал пост в соцсети, где вновь пригрозил Путину новыми санкциями.

Тем временем ЕС может "отменить" санкции против России из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана.