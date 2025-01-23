Ґабріелюс Ландсберґіс схвалив політику Трампа

Колишній міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс. Фото: Суспільне

Ексміністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо заяв Дональда Трампа у бік Володимира Путіна. Колишній литовський посадовець припускає, що Путін відтепер опинився у скрутному становищі.

Про це Ґабріелюс Ландсберґіс висловився у соцмережі X.

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Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Путін, ймовірно, не очікував ультиматуму від Трампа.

"Президент Трамп поставив Путіна в скрутне становище, висунувши ультиматум. Я впевнений, що Путін очікував, що це не так. Тепер Путіну доводиться вибирати — погодитися з тим, що він боїться нових санкцій, оскільки його економіка в руїні, або довести, що його імперіалістичні амбіції не будуть обмежені цими вимогами", — написав він у соцмережі.

Попри це Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що санкцій недостатньо для тиску на Путіна і натякнув на те, що країнам Європейського союзу варто бути сміливішими та підтримати ініціативу Трампа.

"Ультиматум — це крок у правильному напрямку, але ми повинні зробити більше — не лише санкції, а й військову підтримку та гарантії безпеки. Ми повинні поставити на терези українську силу Заходу. До речі, якщо ЄС хоче виглядати авторитетним, він міг би принаймні оголосити про підтримку санкцій Трампа. І я вірю, що тепер навіть Орбан буде змушений погодитися", — висловився Ландсберґіс

Повідомлення Ґабріелюса Ландсберґіса. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Путін руйнує Росію, не погоджуючись на перемир'я з Україною. Згодом новообраний президент США опублікував пост у соцмережі, де знову пригрозив Путіну новими санкціями.

Тим часом ЄС може "скасувати" санкції проти Росії через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана.