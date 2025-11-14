Видео
Видео

Экс-чиновника Минэнерго будут судить за взяточничество — детали

Экс-чиновника Минэнерго будут судить за взяточничество — детали

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 13:51
обновлено: 13:50
НАБУ завершило расследование в отношении экс-заместителя Минэнерго
Шахта. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

В производстве, которое расследовали детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП, завершен досудебный этап и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Министра энергетики Украины и его сообщника. По версии следствия, их подозревают в вымогательстве и получении значительной неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений, связанных с вывозом горно-добывающего оборудования с прифронтовой территории.

Об этомсообщила пресс-служба НАБУ.

Читайте также:

Экс-чиновник Минэнерго требовал взятки за вывоз оборудования

Согласно материалам дела, чиновник Минэнерго вместе с руководителем одного из государственных угольных предприятий Донецкой области и еще одним лицом обратились к советнику руководителя другой шахты на западе Украины с предложением предоставить 500 тыс. долларов США взятки.

За эти средства они якобы обещали оформить передачу оборудования на хранение по соответствующему договору и предоставить возможность его дальнейшего использования в добывающих работах.

Следствие установило, что фактически речь шла о вывозе шахтной техники из района боевых действий и дальнейшее ее использование на предприятиях в западном регионе. Перевод средств должен был происходить пятью траншами — по 100 тыс. долларов США каждый раз.

Правоохранители задержали заместителя Министра и трех его сообщников сразу после получения третьей части денег. Таким образом, задокументированная сумма неправомерной выгоды составила 300 тыс. долларов США.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а его сообщнику инкриминируют пособничество по ч. 5 ст. 27 в сочетании с ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что в отношении двух других фигурантов этого производства суд уже вынес обвинительные приговоры.

Напомним, в НАБУ назвали количество уголовных производств, которые они открыли совместно с САП в течение октября.

Между тем продолжается расследование по скандальному коррупционному делу в "Энергоатом" в рамках расследования "Мидас" от НАБУ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против фигурантов. На резонансное расследование отреагировали и в ЕС.

Также бывший министр юстиции Герман Галущенко высказался относительно решения правительства о своем отстранении на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
