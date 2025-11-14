Відео
Ексчиновника Міненерго судитимуть за хабарництво — подробиці

Ексчиновника Міненерго судитимуть за хабарництво — подробиці


Дата публікації: 14 листопада 2025 13:51
Оновлено: 13:50
НАБУ завершило розслідування щодо ексзаступника Міненерго
Шахта. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

У провадженні, яке розслідували детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурора САП, завершено досудовий етап та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Міністра енергетики України та його спільника. За версією слідства, їх підозрюють у вимаганні та отриманні значної неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів, пов’язаних із вивезенням гірничо-видобувного обладнання з прифронтової території.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Читайте також:

Експосадовець Міненерго вимагав хабарі за вивезення обладнання

Згідно з матеріалами справи, посадовець Міненерго разом із керівником одного з державних вугільних підприємств Донеччини та ще однією особою звернулися до радника керівника іншої шахти на заході України з пропозицією надати 500 тис. доларів США хабаря.

За ці кошти вони нібито обіцяли оформити передачу обладнання на зберігання за відповідним договором та надати можливість його подальшого використання у видобувних роботах.

Слідство встановило, що фактично йшлося про вивезення шахтної техніки з району бойових дій і подальше її використання на підприємствах у західному регіоні. Переказ коштів мав відбуватися п’ятьма траншами — по 100 тис. доларів США щоразу.

Правоохоронці затримали заступника Міністра та трьох його спільників одразу після отримання третьої частини грошей. Таким чином, задокументована сума неправомірної вигоди склала 300 тис. доларів США.

Дії колишнього урядовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а його спільнику інкримінують пособництво за ч. 5 ст. 27 у поєднанні з ч. 4 ст. 368 КК України.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що щодо двох інших фігурантів цього провадження суд уже виніс обвинувальні вироки.

Нагадаємо, в НАБУ назвали кількість кримінальних проваджень, які вони відкрили спільно із САП впродовж жовтня.

Тим часом триває розслідування щодо скандальної корупційної справи в "Енергоатом" у рамках розслідування "Мідас" від НАБУ. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти фігурантів. На резонансне розслідування відреагували й в ЄС.

Також колишній міністр юстиції Герман Галущенко висловився щодо  рішення уряду про своє відсторонення на тлі корупційного скандалу в "Енергоатом".

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
