Экономист назвал сценарии повышения выплат военнослужащим

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Экономист Олег Устенко назвал три сценария увеличения выплат украинским военным. По его словам, государство накопило 170 миллиардов гривен, которые могут быть использованы для повышения денежного довольствия военнослужащих в течение года.

Об этом Олег Устенко сказал в интервью Новини.LIVE.

Увеличение выплат украинским военным — три сценария от экономиста

Устенко отметил, что первый сценарий может предусматривать равномерное распределение по всей армии. Таким образом, каждый военный получит одинаковую ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч гривен независимо от того, где находится.

"Второй сценарий, который тоже можно было бы применить, — это сценарий суперподдержки для тех, кто находится на первой линии фронта. В этом случае мы вовсе не повышаем заработную плату, военные называют это денежным вознаграждением, потому что у них нет такого понятия, как заработная плата. Но для нас, как для гражданских лиц и тех, кто занимается анализом, можно использовать слово "заработная плата". В данном случае можно поднять заработную плату для тех, кто на первой линии фронта, забывая о второй, третьей, десятой и 23-й линии фронта", — отметил Устенко.

В этом случае выплаты для военных на передовой могут вырасти на 100 тысяч гривен ежемесячно. В то же время для военнослужащих в тылу повышение не предусмотрено.

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А третий вариант — каждый военный в тылу получает базовое повышение на 10 тысяч гривен. Также бойцы на первой линии получают еще 50 тысяч дополнительно ежемесячно.

"Тогда получится так, что тот, кто на первой линии фронта, получит 50 тысяч за первую линию фронта дополнительно, плюс еще 10 тысяч гривен, как для всех, то для него будет увеличение на 60 тысяч гривен. А для всех остальных мы сможем поднять на 10 тысяч гривен в месяц, и тогда они вместо, скажем, 20 тысяч будут получать 30 тысяч", — добавил экономист.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о возможности пересмотра денежного обеспечения для украинских военных. Она подчеркнула, что финансирование армии остается приоритетом власти, поэтому соответствующие изменения в государственный бюджет планируют вынести на рассмотрение.

А нардеп Руслан Горбенко сообщил, что украинские военные могут получить повышенную базовую зарплату уже в июне. Речь идет о сумме в размере до 30 150 гривен.