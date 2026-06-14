Економіст назвав сценарії підвищення виплат військовим

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Економіст Олег Устенко назвав три сценарії збільшення виплат українським військовим. За його словами, держава акумулювала 170 мільярдів гривень, які можуть бути використані для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців протягом року.

Про це Олег Устенко сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

Збільшення виплат українським військовим — три сценарії від економіста

Устенко назвав, що перший сценарій може передбачати рівномірне розподілення на всю армію. Таким чином, кожен військовий отримає однакову щомісячну надбавку у розмірі 10 тисяч гривень незалежно від того, де знаходиться.

"Другий сценарій, який теж можливо було б залучити, це сценарій суперпідтримки для тих, хто знаходиться на першій лінії фронту. В цьому випадку ми зовсім не підіймаємо заробітну плату, військові називають це грошове винагородження, бо в них немає такого поняття, як заробітна плата. Але для нас, як для людей невійськових і тих, хто роблять аналіз, можна використовувати слово "заробітна плата". В даному випадку можна підняти заробітну плату для тих, хто на першій лінії фронту, забуваючи про другу, третю, десяту і 23 лінію фронту", — зазначив Устенко.

У цьому випадку виплати для військових на передовій можуть зрости на 100 тисяч гривень щомісяця. Водночас для військовослужбовців у тилу підвищення не передбачене.

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А третій варіант — кожен військовий у тилу отримує базове підвищення на 10 тисяч гривень. Також бійці на першій лінії отримують ще 50 тисяч додатково щомісяця.

"Тоді вийде так, що той, хто на першій лінії фронту, він отримує 50 тисяч за першу лінію фронту додаткових, плюс ще 10 тисяч гривень, як для всіх, то для нього буде збільшення на 60 тисяч гривень. А для всіх решта ми зможемо підняти на 10 тисяч гривень на місяць і тоді вони замість, скажімо, 20 тисяч будуть отримувати 30 тисяч", — додав економіст.

Як писали Новини.LIVE, премʼєрка Юлія Свириденко повідомила про можливість перегляду грошового забезпечення для українських військових. Вона наголосила, що фінансування армії залишається пріоритетом влади, тому відповідні зміни до державного бюджету планують винести на розгляд.

А нардеп Руслан Горбенко повідомив, що українські воїни можуть отримати підвищену базову зарплату вже за червень. Йдеться про суму у розмірі до 30 150 гривень.