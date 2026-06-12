Нова система служби: Федоров розкрив перший етап змін у Силах оборони

Міністр оборони України Михайло Федеров. Фото: Facebook

В Україні стартує перший етап масштабної трансформації системи військової служби. Уряд уже ухвалив пакет рішень, які передбачають запровадження нових контрактів, підвищення зарплат військовим, гарантовані відстрочки після служби та спрощення переведень між підрозділами.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Нові контракти для військових

У межах реформи запроваджують нову контрактну систему з чіткими термінами служби та зрозумілими умовами.

Зокрема, передбачено три види контрактів:

піхотно-штурмовий — на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від шести місяців для тих, хто раніше звільнився зі служби;

бойовий — на 24 місяці для операторів БпЛА, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей;

базовий — на 24 місяці для логістичних, технічних та інших напрямків служби.

За новими правилами військовослужбовець заздалегідь знатиме, у якому підрозділі служитиме, яку посаду обійматиме, скільки триватиме служба та який рівень грошового забезпечення отримає.

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Зарплати до 460 тисяч гривень

Реформа також передбачає суттєве підвищення виплат для військовослужбовців. За даними уряду, середня зарплата піхотинця становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна може сягати 460 тисяч гривень. Крім того, мінімальне грошове забезпечення для військових у тилу планують підвищити до 30 тисяч гривень.

Також збільшать виплати для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників та начальників штабів. Очікується, що рівень їхнього грошового забезпечення зросте майже удвічі.

Гарантована відстрочка від 6 місяців

Однією з ключових новацій стане гарантована відстрочка від мобілізації після завершення контракту.

Її тривалість залежатиме від строку служби та часу, проведеного безпосередньо в бойових умовах. Уряд також обіцяє враховувати попередній військовий досвід та службу до підписання нового контракту.

У межах реформи планують запустити автоматичні переведення між підрозділами одного корпусу через застосунок "Армія+". Це має зменшити бюрократію та спростити зміну місця служби.

Також передбачено запуск механізму швидкого повернення військових, які самовільно залишили частину. Вони зможуть повернутися до служби через "Армія+" або офлайн та обрати один із найефективніших бойових підрозділів.

Активізація рекрутингу іноземців

Окремим напрямком стане розширення рекрутингу іноземних громадян до Сил оборони України. В уряді розраховують, що в майбутньому іноземці можуть зайняти до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців.

Також до кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військових, які найдовше перебувають у лавах Сил оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.

Міністр наголошує, що це лише перший етап реформи. Наступним кроком стане комплексне оновлення системи рекрутингу та мобілізації.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні планують запровадити зміни для зміцнення фінансової спроможності оборонного сектору. Крім того, вони мають стати частиною подальшого реформування та модернізації Збройних сил України.

Новини.LIVE інформували, що в Україні планують масштабну реформу системи служби в Силах оборони. Вона охоплює нові підходи до контрактів, фінансового забезпечення та організації проходження служби.