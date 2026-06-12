Зеленський: в Україні планують зарплати військовим до 300 тис. грн

Володимир Зеленський. Скріншот: Telegram Zelenskiy/Official

В Україні готують зміни, спрямовані на посилення фінансової стійкості оборони. Вони також передбачають подальшу трансформацію Збройних сил.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звернення президента Володимира Зеленського.

Що обговорили на нарадах

За словами президента, він провів зустрічі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Участь також брали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і начальник Генштабу Гнатов.

Сторони погодили курс на посилення фінансової стійкості оборонного сектору та реформування української армії. Зеленський повідомив, що в бюджеті передбачено ресурс для підвищення грошового забезпечення військових.

Зокрема, йдеться про:

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мінімальну виплату — 30 тисяч гривень для військових у тилу;

збільшення виплат залежно від бойових завдань;

середній рівень виплат для бійців на першій лінії — близько — 300 тисяч гривень

Також планується запровадження нових контрактів для піхотинців із чітко визначеними термінами служби — 10, 14 та 24 місяці — та прописаними умовами й гарантіями.

Окремо передбачено підвищення виплат для бойових командирів, що має стимулювати збереження управлінського досвіду в армії. Перші зміни, за словами президента, можуть запрацювати вже у червні після затвердження Кабінетом міністрів.

Президент також повідомив про розширення можливостей для залучення іноземних добровольців до української армії та вдосконалення механізмів рекрутингу. Крім того, планується спрощення процедур переведення військовослужбовців та розширення можливостей кар’єрного зростання в армії.

Зеленський висловив сподівання, що нові рішення покажуть свою ефективність уже цього літа. Деталі змін має представити Міністерство оборони України.

Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовці, які працюють із бойовими розпорядженнями, картами, закритим зв’язком та іншими секретними документами, мають право на надбавку до грошового забезпечення. Водночас вона не нараховується автоматично — для її отримання необхідний окремий наказ командира про встановлення доплати за таємність.

Новини.LIVE також інформували, що у червні 2026 року українські військовослужбовці отримають грошове забезпечення та додаткові "бойові" виплати за травень. Розмір нарахувань, як і раніше, залежить від характеру служби, рівня ризику, виконання спеціальних завдань і перебування у зоні бойових дій.