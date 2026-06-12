Зеленский: в Украине планируют повысить зарплаты военным до 300 тыс. грн

Владимир Зеленский. Скриншот: Telegram Zelenskiy/Official

В Украине готовятся изменения, направленные на укрепление финансовой устойчивости обороны. Они также предусматривают дальнейшую трансформацию Вооруженных сил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Что обсуждали на совещаниях

По словам президента, он провел встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и министром финансов Сергеем Марченко. Участие также принимали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Гнатов.

Стороны согласовали курс на укрепление финансовой устойчивости оборонного сектора и реформирование украинской армии. Зеленский сообщил, что в бюджете предусмотрены средства для повышения денежного обеспечения военных.

В частности, речь идет о:

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минимальную выплату — 30 тысяч гривен для военных в тылу;

увеличение выплат в зависимости от боевых задач;

средний уровень выплат для бойцов на первой линии — около 300 тысяч гривен

Также планируется введение новых контрактов для пехотинцев с четко определенными сроками службы — 10, 14 и 24 месяца — и прописанными условиями и гарантиями.

Отдельно предусмотрено повышение выплат для боевых командиров, что должно стимулировать сохранение управленческого опыта в армии. Первые изменения, по словам президента, могут вступить в силу уже в июне после утверждения Кабинетом министров.

Президент также сообщил о расширении возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию и совершенствовании механизмов рекрутинга. Кроме того, планируется упрощение процедур перевода военнослужащих и расширение возможностей карьерного роста в армии.

Зеленский выразил надежду, что новые решения покажут свою эффективность уже этим летом. Детали изменений должно представить Министерство обороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие, работающие с боевыми распоряжениями, картами, закрытой связью и другими секретными документами, имеют право на надбавку к денежному довольствию. В то же время она не начисляется автоматически — для ее получения необходим отдельный приказ командира об установлении доплаты за секретность.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года украинские военнослужащие получат денежное довольствие и дополнительные «боевые» выплаты за май. Размер начислений, как и раньше, зависит от характера службы, уровня риска, выполнения специальных задач и пребывания в зоне боевых действий.