Масштабна реформа Сил оборони: нові контракти і виплати до 460 тис. грн

Військовослужбовці. Фото: СБУ

В Україні готують масштабну реформу системи служби в Силах оборони. Вона передбачає нові підходи до контрактів, фінансового забезпечення та організації проходження служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Нові умови служби для військових

Згідно з реформою, військовослужбовці заздалегідь знатимуть, до якого підрозділу їх направляють, яку посаду вони обійматимуть, тривалість служби та рівень грошового забезпечення. Після завершення контракту передбачається надання відстрочки від мобілізації.

Середня заробітна плата піхотинця становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, тоді як максимальний рівень виплат може сягати 460 тисяч гривень. Для військових у тилових підрозділах мінімальне грошове забезпечення планують підвищити з 20 до 30 тисяч гривень.

Реформа передбачає запровадження трьох основних типів контрактів:

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піхотно-штурмовий — терміном на 10 або 14 місяців;

бойовий — на 24 місяці;

базовий — для логістичних і технічних спеціальностей строком на 24 місяці.

Після завершення служби військові отримуватимуть відстрочку від мобілізації, тривалість якої залежатиме від тривалості служби та участі у бойових діях.

Також планується запровадження системи контролю перебування штурмових підрозділів на позиціях, автоматизація процесів переведення військовослужбовців через застосунок "Армія+", а також аналіз ефективності бойових бригад. Окремо передбачається розширення програм рекрутингу іноземних громадян до Сил оборони.

Для військовослужбовців, які самовільно залишили частини, планується запровадження обмеженого у часі "вікна повернення". У цей період вони зможуть повернутися до служби та самостійно обрати підрозділ і командування.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні для дітей військовослужбовців діють спеціальні програми пільгового відпочинку. Зокрема реалізується ініціатива "єОздоровлення", за якою кошти на оздоровчі путівки зараховуються безпосередньо на картку отримувача.

Новини.LIVE інформували, що у червні 2026 року українські військовослужбовці отримають грошове забезпечення та додаткові "бойові" виплати за травень. Розмір виплат, як і раніше, залежатиме від характеру служби, рівня ризику, виконання спеціальних завдань та перебування у зоні бойових дій.