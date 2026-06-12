Масштабная реформа Сил обороны: новые контракты и выплаты до 460 тыс. грн

Военнослужащие. Фото: СБУ

В Украине готовят масштабную реформу системы службы в Силах обороны. Она предусматривает новые подходы к контрактам, финансовому обеспечению и организации прохождения службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Новые условия службы для военных

Согласно реформе, военнослужащие заранее будут знать, в какое подразделение их направляют, какую должность они будут занимать, продолжительность службы и уровень денежного обеспечения. По окончании контракта предусматривается предоставление отсрочки от мобилизации.

Средняя заработная плата пехотинца составит около 300 тысяч гривен в месяц, тогда как максимальный уровень выплат может достигать 460 тысяч гривен. Для военных в тыловых подразделениях минимальное денежное обеспечение планируется повысить с 20 до 30 тысяч гривен.

Реформа предусматривает введение трех основных типов контрактов:

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пехотно-штурмовой — сроком на 10 или 14 месяцев;

боевой — на 24 месяца;

базовый — для логистических и технических специальностей сроком на 24 месяца.

По завершении службы военные будут получать отсрочку от мобилизации, продолжительность которой будет зависеть от продолжительности службы и участия в боевых действиях.

Также планируется внедрение системы контроля пребывания штурмовых подразделений на позициях, автоматизация процессов перевода военнослужащих через приложение "Армия+", а также анализ эффективности боевых бригад. Отдельно предусматривается расширение программ рекрутинга иностранных граждан в Силы обороны.

Для военнослужащих, самовольно покинувших части, планируется введение ограниченного по времени "окна возвращения". В этот период они смогут вернуться на службу и самостоятельно выбрать подразделение и командование.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине для детей военнослужащих действуют специальные программы льготного отдыха. В частности, реализуется инициатива «еОздоровление», по которой средства на оздоровительные путевки зачисляются непосредственно на карту получателя.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года украинские военнослужащие получат денежное довольствие и дополнительные «боевые» выплаты за май. Размер выплат, как и ранее, будет зависеть от характера службы, уровня риска, выполнения специальных задач и пребывания в зоне боевых действий.