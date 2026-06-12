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Новая система службы: Федоров о первом этапе реформы Сил обороны

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 18:13
Новая система службы: Федоров рассказал о первом этапе реформы в Силах обороны
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Facebook

В Украине стартует первый этап масштабной трансформации системы военной службы. Правительство уже приняло пакет решений, предусматривающих введение новых контрактов, повышение зарплат военнослужащим, гарантированные отсрочки после службы и упрощение переводов между подразделениями.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Новые контракты для военных

В рамках реформы вводится новая контрактная система с четкими сроками службы и понятными условиями.

В частности, предусмотрено три вида контрактов:

  • пехотно-штурмовой — на 14 месяцев для гражданских лиц, на 10 месяцев для действующих военных и от шести месяцев для тех, кто ранее уволился со службы;
  • боевой — на 24 месяца для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;
  • базовый — на 24 месяца для логистических, технических и других направлений службы.

По новым правилам военнослужащий заранее будет знать, в каком подразделении будет служить, какую должность займет, сколько продлится служба и какой уровень денежного обеспечения получит.

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Зарплаты до 460 тысяч гривен

Реформа также предусматривает существенное повышение выплат для военнослужащих. По данным правительства, средняя зарплата пехотинца составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная может достигать 460 тысяч гривен. Кроме того, минимальное денежное обеспечение для военных в тылу планируют повысить до 30 тысяч гривен.

Также увеличат выплаты для командиров боевых подразделений, их заместителей и начальников штабов. Ожидается, что уровень их денежного обеспечения вырастет почти вдвое.

Гарантированная отсрочка от 6 месяцев

Одной из ключевых нововведений станет гарантированная отсрочка от мобилизации после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от срока службы и времени, проведенного непосредственно в боевых условиях. Правительство также обещает учитывать предыдущий военный опыт и службу до подписания нового контракта.

В рамках реформы планируется запустить автоматические переводы между подразделениями одного корпуса через приложение "Армия+". Это должно уменьшить бюрократию и упростить смену места службы.

Также предусмотрен запуск механизма быстрого возвращения военных, самовольно покинувших часть. Они смогут вернуться на службу через "Армия+" или офлайн и выбрать одно из самых эффективных боевых подразделений.

Отдельным направлением станет расширение рекрутинга иностранных граждан в Силы обороны Украины. В правительстве рассчитывают, что в будущем иностранцы могут занять до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев.

Также до конца года планируется начать постепенное увольнение со службы военных, которые дольше всех находятся в рядах Сил обороны и провели больше всего времени на боевых позициях.

Министр подчеркивает, что это лишь первый этап реформы. Следующим шагом станет комплексное обновление системы рекрутинга и мобилизации.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести изменения для укрепления финансовой состоятельности оборонного сектора. Кроме того, они должны стать частью дальнейшего реформирования и модернизации Вооруженных сил Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют масштабную реформу системы службы в Силах обороны. Она охватывает новые подходы к контрактам, финансовому обеспечению и организации прохождения службы.

Михаил Федоров ВСУ мобилизация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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