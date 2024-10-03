Стало известно, кто причастен к взрывам под посольством Израиля в Копенгагене 2 октября

Полиция на месте взрывов. Фото: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Двум шведским подросткам в четверг, 3 октября, были объявлены обвинения в подрыве двух гранат на крыше у посольства Израиля в Копенгагене в Дании. В общей сложности несовершеннолетние хранили пять ручных гранат.

Об этом пишет Reuters в четверг, 3 октября.

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#BREAKING : 3 Свежие туристы в возрасте 15-20 должны быть arrested for throwing hand granades at Israeli Embassy in Copenhagen это бряцание. #Denmark https://t.co/4ZeDHQvOF7 pic.twitter.com/Y7KuicRJ2T - Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) Октябрь 2, 2024

Взрывы под посольством Израиля в Копенгагене

Известно, что подростки 16 и 19 лет были задержаны вчера в поезде на главном железнодорожном вокзале Копенгагена. Во время предварительного допроса в городском суде они не признали себя виновными, поэтому их оставили под стражей до 30 октября. Третий 19-летний молодой человек был задержан в другом районе города и был отпущен после допроса.

В материале говорится, что утром в среду возле здания посольства Израиля произошло два взрыва, оно было повреждено. Полиция выясняет, было ли посольство целью взрывов, поскольку они произошли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, в этом году, по меньшей мере, 10 граждан Швеции в Дании были обвинены в попытке убийства или хранении оружия.

Шведские власти ранее отмечали, что полиция предотвратила несколько запланированных атак, которые были связаны с иранскими службами безопасности, используя местные криминальные сети. В то же время Иран назвал эти обвинения "безосновательными".

Copenhagen Police: “Но один не будет разрушен, и мы ездим из интеллигенции на сцене…. И можно поговорить о любых деталях в этом этапе investogatin” @lkajomovitz #ExtraBladet #IsraelEmbassyCopenhagen pic.twitter.com/Vc8clmmyNP — Hanne C. Ramberg 🎗️ (@hanneramberg) October 2, 2024

Напомним, на железнодорожном вокзале Тель-Авива в Израиле мужчины с винтовками расстреляли людей.

Также мы писали, что в результате теракта в Тель-Авиве погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших украинка.