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Двох підлітків підозрюють у вибухах під ізраїльським посольством у Копенгагені — Reuters

3 жовтня 2024 18:19
Євгенія Брюховецька - редактор
Стало відомо, хто причетний до вибухів під посольством Ізраїлю у Копенгагені 2 жовтня
Поліція на місці вибухів. Фото: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Євгенія Брюховецька - редактор

Двом шведським підліткам у четвер, 3 жовтня, були оголошені звинувачення у підриві двох гранат на даху біля посольства Ізраїлю в місті Копенгаген у Данії. Загалом неповнолітні зберігали п'ять ручних гранат.

Про це пише Reuters у четвер, 3 жовтня.

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Відомо, що підлітки віком 16 і 19 років були затримані вчора у потязі на головному залізничному вокзалі Копенгагена. Під час попереднього допиту у міському суді вони не визнали себе винними, тому наразі їх залишили під вартою до 30 жовтня. Третій 19-річний хлопець був затриманий в іншому районі міста та був відпущений після допиту.

У матеріалі йдеться, що вранці у середу біля будівлі посольства Ізраїлю сталися два вибухи, її було пошкоджено. Поліція з'ясовує, чи було посольство метою вибухів, оскільки вони сталися на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Крім того, цього року щонайменше 10 громадян Швеції у Данії були звинувачені у спробі вбивства або зберіганні зброї.

Шведська влада раніше зазначала, що поліція запобігла кільком запланованим атакам, які були пов'язані з іранськими службами безпеки, використовуючи місцеві кримінальні мережі. Натомість Іран назвав ці звинувачення "безпідставними".

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Тель-Авіва в Ізраїлі чоловіки з гвинтівками розстріляли людей. 

Також ми писали, що внаслідок теракту у Тель-Авіві загинуло семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих українка.

Ізраїль підлітки Данія вибух Швеція посольство

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