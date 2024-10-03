Стало відомо, хто причетний до вибухів під посольством Ізраїлю у Копенгагені 2 жовтня

Поліція на місці вибухів. Фото: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Двом шведським підліткам у четвер, 3 жовтня, були оголошені звинувачення у підриві двох гранат на даху біля посольства Ізраїлю в місті Копенгаген у Данії. Загалом неповнолітні зберігали п'ять ручних гранат.

Про це пише Reuters у четвер, 3 жовтня.

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#BREAKING: 3 Swedish citizens aged 15-20 have been arrested for throwing hand grenades at the Israeli Embassy in Copenhagen this morning. #Denmark https://t.co/4ZeDHQvOF7 pic.twitter.com/Y7KuicRJ2T — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 2, 2024

Вибухи під посольством Ізраїлю в Копенгагені

Відомо, що підлітки віком 16 і 19 років були затримані вчора у потязі на головному залізничному вокзалі Копенгагена. Під час попереднього допиту у міському суді вони не визнали себе винними, тому наразі їх залишили під вартою до 30 жовтня. Третій 19-річний хлопець був затриманий в іншому районі міста та був відпущений після допиту.

У матеріалі йдеться, що вранці у середу біля будівлі посольства Ізраїлю сталися два вибухи, її було пошкоджено. Поліція з'ясовує, чи було посольство метою вибухів, оскільки вони сталися на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Крім того, цього року щонайменше 10 громадян Швеції у Данії були звинувачені у спробі вбивства або зберіганні зброї.

Шведська влада раніше зазначала, що поліція запобігла кільком запланованим атакам, які були пов'язані з іранськими службами безпеки, використовуючи місцеві кримінальні мережі. Натомість Іран назвав ці звинувачення "безпідставними".

Copenhagen Police: “No one has been injured, and we are carrying out initial investigations at the scene…. I can’t comment on any details in this fase of the investogatin” @lkajomovitz #ExtraBladet #IsraelEmbassyCopenhagen pic.twitter.com/Vc8clmmyNP — Hanne C. Ramberg 🎗️ (@hanneramberg) October 2, 2024

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Тель-Авіва в Ізраїлі чоловіки з гвинтівками розстріляли людей.

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