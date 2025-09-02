Видео
Главная Новости дня Духовный советник Трампа сделал интригующее заявление — детали

Духовный советник Трампа сделал интригующее заявление — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:53
Дональд Трамп — духовный наставник президента сделал заявление
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней отсутствует в информационном пространстве и не появляется в своих соцсетях. Его духовный советник Марк Бернс сделал интригующее заявление.

Об этом он написал в Х.

Куда делся Дональд Трамп

"Молюсь за вас, Президент Трамп", — написал Марк Бернс в соцсети.

Скриншот сообщения Марка Бернса

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, Трамп внезапно исчез из информационного пространства. Американцы начали публиковать множество сообщений с предположениями, что произошло с президентом. Некоторые даже писали о возможной смерти.

Последний раз американский президент появлялся перед камерами 26 августа. Тогда состоялось заседание с министрами.

Кроме того, у Трампа заметили большой синяк на руке, который он пытался тщательно скрыть.

Синяк на руке Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Многие бьют тревогу, ведь в июле Белый дом заявил, что у лидера США хроническая венозная недостаточность — заболевание вен, которое вызывает отек ног.

Однако уже 30 августа журналисты заметили американского лидера в Национальном гольф-клубе в Вирджинии. Слухи о смерти Трампа развеялась. Однако сообщение Бернса 2 сентября, заставило поставить немало вопросов.

Напомним, 2 сентября Дональд Трамп выступит с важным заявлением. Это произойдет в 21:00 по киевскому времени.

Также мы писали, что недавно Джей Ди Вэнс заявил, что готов заменить Трампа на посту, если с ним случится трагедия. Он уверен, что хорошо подготовился к исполнению обязанностей президента.

