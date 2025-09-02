Відео
Духовний радник Трампа зробив інтригуючу заяву — про що йдеться

Духовний радник Трампа зробив інтригуючу заяву — про що йдеться

Дата публікації: 2 вересня 2025 18:53
Дональд Трамп — духовний наставник президента зробив заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп вже кілька днів відсутній в інформаційному просторі та не з'являється у своїх соцмережах. Його духовний радник Марк Бернс зробив інтригуючу заяву.

Про це він написав у Х.

Де дівся Дональд Трамп

"Молюся за вас, Президенте Трамп", — написав Марк Бернс у соцмережі. 

Скриншот допису Марка Бернса

Що передувало

Раніше ЗМІ повідомляли, Трамп раптово зник з інформаційного простору. Американці почали публікувати безліч дописів з припущеннями, що сталось з президентом. Деякі навіть писали про можливу смерть. 

Востаннє американський президент зʼявлявся перед камерами 26 серпня. Тоді відбулося засідання з міністрами. 

Крім того, у Трампа помітили великий синець на руці, який він намагався ретельно приховати.

Синець на руці Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Чимало людей б'є на сполох, адже у липні Білий дім заявив, що у лідера США хронічна венозна недостатність — захворювання вен, яке викликає набряк ніг.

Однак вже 30 серпня журналісти помітили американського лідера у Національному гольф-клубі у Вірджинії. Чутки про смерть Трампа розвіялась. Проте допис Бернса 2 вересня, змусив поставити чимало питань. 

Нагадаємо, 2 вересня Дональд Трамп виступить із важливою заявою. Це станеться о 21:00 за київським часом.

Також ми писали, що нещодавно Джей Ді Венс заявив, що готовий замінити Трампа на посаді, якщо з ним трапиться трагедія. Він впевнений, що добре підготувався до виконання обовʼязків президента.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
