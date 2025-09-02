Відео
Головна Новини дня Трамп сьогодні виступить із важливою заявою — о котрій годині

Трамп сьогодні виступить із важливою заявою — о котрій годині

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:36
Трамп 2 вересня виступить із заявою у Білому домі
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із заявою. Це станеться о 21:00 за київським часом.

Про це стало відомо на офіційному сайті з графіком Дональда Трампа.

Читайте також:

Трамп виступить із заявою

Президент США робитиме нову заяву у Білому домі. Наразі подробиці невідомі. 

Графік Дональда Трампа. Фото: скриншот

Зазначимо, що дедлайн Трампа для російського диктатора Володимира Путіна щодо кроків із завершення війни в Україні закінчився 1 вересня.

Нагадаємо, лідер США заявив, що не буде відправляти американські війська до України. Водночас він зробив заяву про гарантії безпеки.

Раніше Трамп повідомив, що тристороння зустріч із російським диктатором Путіним та українським лідером Зеленським відбудеться.

США війна володимир путін Дональд Трамп політики Білий дім
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
