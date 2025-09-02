Трамп 2 вересня виступить із заявою у Білому домі

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із заявою. Це станеться о 21:00 за київським часом.

Про це стало відомо на офіційному сайті з графіком Дональда Трампа.

Трамп виступить із заявою

Президент США робитиме нову заяву у Білому домі. Наразі подробиці невідомі.

Графік Дональда Трампа. Фото: скриншот

Зазначимо, що дедлайн Трампа для російського диктатора Володимира Путіна щодо кроків із завершення війни в Україні закінчився 1 вересня.

Нагадаємо, лідер США заявив, що не буде відправляти американські війська до України. Водночас він зробив заяву про гарантії безпеки.

Раніше Трамп повідомив, що тристороння зустріч із російським диктатором Путіним та українським лідером Зеленським відбудеться.