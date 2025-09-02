Трамп 2 сентября выступит с заявлением в Белом доме

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с заявлением. Это произойдет в 21:00 по киевскому времени.

Об этом стало известно на официальном сайте с графиком Дональда Трампа.

Реклама

Читайте также:

Трамп выступит с заявлением

Президент США будет делать новое заявление в Белом доме. Пока подробности неизвестны.

График Дональда Трампа. Фото: скриншот

Отметим, что дедлайн Трампа для российского диктатора Владимира Путина относительно шагов по завершению войны в Украине закончился 1 сентября.

Напомним, лидер США заявил, что не будет отправлять американские войска в Украину. В то же время он сделал заявление о гарантиях безопасности.

Ранее Трамп сообщил, что трехсторонняя встреча с российским диктатором Путиным и украинским лидером Зеленским состоится.