Обмен пленными 14 августа — жена защитника растрогала реакцией на его освобождение из плена

Жена пленного довела до слез реакцией на его освобождение
Жена защитника Мариуполя растрогала сеть своей реакцией на освобождение мужа из российского плена. От эмоций Анна едва не забыла собственное имя.
Трогательным видео с места событий делится журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.
Жена защитника Мариуполя дождалась его из плена
Анна в первые минуты после известия об освобождении мужа Максима была настолько растеряна от счастья, что едва не забыла собственное имя. Ее муж — воин морской пехоты 36-й бригады — провел во вражеском плену 1207 дней.
Сегодня во время очередного обмена пленными он впервые за более чем три года смог услышать голос родных.
"Мы еще находимся в прострации. Мы так этого долго ждали, очень трудно в это поверить. Он не звонил из плена, не писал письма, это первый звонок", — поделилась первыми эмоциями Анна.
Напомним, 14 августа из российского плена удалось вернуть 84 украинца. Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл детали обмена и показал видео.
А также редакция Новини.LIVE поделилась фоторепортажем с особого обмена.
