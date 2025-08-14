Видео
Главная Новости дня Жена пленного довела до слез реакцией на его освобождение

Жена пленного довела до слез реакцией на его освобождение

Дата публикации 14 августа 2025 19:20
Обмен пленными 14 августа — жена защитника растрогала реакцией на его освобождение из плена
Встреча освобожденных пленных 14 августа. Фото: Новини.LIVE

Жена защитника Мариуполя растрогала сеть своей реакцией на освобождение мужа из российского плена. От эмоций Анна едва не забыла собственное имя.

Трогательным видео с места событий делится журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Жена защитника Мариуполя дождалась его из плена

Анна в первые минуты после известия об освобождении мужа Максима была настолько растеряна от счастья, что едва не забыла собственное имя. Ее муж — воин морской пехоты 36-й бригады — провел во вражеском плену 1207 дней.

Сегодня во время очередного обмена пленными он впервые за более чем три года смог услышать голос родных.

"Мы еще находимся в прострации. Мы так этого долго ждали, очень трудно в это поверить. Он не звонил из плена, не писал письма, это первый звонок", — поделилась первыми эмоциями Анна.

Напомним, 14 августа из российского плена удалось вернуть 84 украинца. Глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл детали обмена и показал видео.

А также редакция Новини.LIVE поделилась фоторепортажем с особого обмена.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
