Відео

Дружина полоненого довела до сліз реакцією на його звільнення

Дружина полоненого довела до сліз реакцією на його звільнення

Дата публікації: 14 серпня 2025 19:20
Обмін полоненими 14 серпня — дружина захисника зворушила реакцією на його звільнення з полону
Зустріч звільнених полонених 14 серпня. Фото: Новини.LIVE

Дружина захисника Маріуполя зворушила мережу своєю реакцією на звільнення чоловіка з російського полону. Від емоцій Анна ледь не забула власне ім'я.

Зворушливим відео з місяця подій ділиться журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Дружина захисника Маріуполя дочекалася його з полону

Анна у перші хвилини після звістки про звільнення чоловіка Максима була настільки розгублена від щастя, що ледь не забула власне ім'я. Її чоловік — воїн морської піхоти 36-ї бригади — провів у ворожому полоні 1207 днів.

Сьогодні під час чергового обміну полоненими він уперше за понад три роки зміг почути голос рідних.

"Ми ще перебуваємо у прострації. Ми так на це довго чекали, дуже важко у це повірити. Він не телефонував з полону, не писав листи, це перший дзвінок", — поділилася першими емоціями Анна.

Нагадаємо, 14 серпня з російського полону вдалося повернути 84 українця. Очільник ГУР Кирило Буданов розкрив деталі обміну та показав відео.

А також редакція Новини.LIVE поділилася фоторепортажем з особливого обміну.

звільнення полонені захисники дружина обмін полоненими
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
