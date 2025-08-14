Відео
Головна Новини дня Обмін полоненими — Буданов розкрив деталі та показав відео

Обмін полоненими — Буданов розкрив деталі та показав відео

Дата публікації: 14 серпня 2025 17:02
Обмін полоненими 14 серпня — Буданов розкрив деталі
Українці, що повернулися з полону РФ 14 серпня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 14 серпня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив подробиці сьогоднішнього обміну та оприлюднив відео.

Відповідний допис Кирило Буданов опублікував у Telegram.

Обмін полоненими 14 серпня — подробиці від Буданова

Сьогодні, 14 серпня, у межах обміну з російського полону повернулися ще 84 українці. Майже усі потребують медичної допомоги.

За інформацією Буданова, сьогодні додому повернулися 33 військовослужбовці та 51 цивільний.

Очільник розвідки зазначив, що сьогодні вдалося обміняти українців, яких росіяни взяли в заручники на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Їх незаконно засудили на тривалі терміни ув’язнення — від 10 до 18 років.

Як розповів Буданов, серед звільнених є чоловік, який провів у російській в’язниці 4013 днів. А також вчителька початкової школи, ув’язнена у 2019 році та молодий хлопець, якого росіяни поневолили у 2016 році вісімнадцятирічним.

Також з полону повертаються бійці маріупольського гарнізону, воїни ВМС та прикордонники.

"Вітаю на рідній землі! Дякую Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в проведенні обміну. Робота триває", — резюмував Буданов.

Раніше ми інформували, що 14 серпня відбувся обмін полоненими — в результаті якого повернулися 84 українці.

А в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли про особливості сьогоднішнього обміну.

