Главная Новости дня Обмен пленными — Буданов раскрыл детали и показал видео

Обмен пленными — Буданов раскрыл детали и показал видео

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:02
Обмен пленными 14 августа — Буданов раскрыл детали
Украинцы, вернувшиеся из плена РФ 14 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности сегодняшнего обмена и обнародовал видео.

Соответствующее сообщение Кирилл Буданов опубликовал в Telegram.

Читайте также:

Обмен пленными 14 августа — подробности от Буданова

Сегодня, 14 августа, в рамках обмена из российского плена вернулись еще 84 украинца. Почти все нуждаются в медицинской помощи.

По информации Буданова, сегодня домой вернулись 33 военнослужащих и 51 гражданский.

Глава разведки отметил, что сегодня удалось обменять украинцев, которых россияне взяли в заложники на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Их незаконно осудили на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет.

Как рассказал Буданов, среди освобожденных есть человек, который провел в российской тюрьме 4013 дней. А также учительница начальной школы, заключенная в 2019 году и молодой парень, которого россияне поработили в 2016 году восемнадцатилетним.

Также из плена возвращаются бойцы мариупольского гарнизона, воины ВМС и пограничники.

"Поздравляю на родной земле! Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в проведении обмена. Работа продолжается", — резюмировал Буданов.

Ранее мы информировали, что 14 августа состоялся обмен пленными — в результате которого вернулись 84 украинца.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали об особенностях сегодняшнего обмена.

Кирилл Буданов война в Украине ГУР украинские военные обмен пленными
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
