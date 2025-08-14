Обмен пленными 14 августа — Буданов раскрыл детали

Обмен пленными — Буданов раскрыл детали и показал видео
В четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности сегодняшнего обмена и обнародовал видео.
Соответствующее сообщение Кирилл Буданов опубликовал в Telegram.
Обмен пленными 14 августа — подробности от Буданова
Сегодня, 14 августа, в рамках обмена из российского плена вернулись еще 84 украинца. Почти все нуждаются в медицинской помощи.
По информации Буданова, сегодня домой вернулись 33 военнослужащих и 51 гражданский.
Глава разведки отметил, что сегодня удалось обменять украинцев, которых россияне взяли в заложники на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Их незаконно осудили на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет.
Как рассказал Буданов, среди освобожденных есть человек, который провел в российской тюрьме 4013 дней. А также учительница начальной школы, заключенная в 2019 году и молодой парень, которого россияне поработили в 2016 году восемнадцатилетним.
Также из плена возвращаются бойцы мариупольского гарнизона, воины ВМС и пограничники.
"Поздравляю на родной земле! Спасибо Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в проведении обмена. Работа продолжается", — резюмировал Буданов.
Ранее мы информировали, что 14 августа состоялся обмен пленными — в результате которого вернулись 84 украинца.
А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали об особенностях сегодняшнего обмена.
