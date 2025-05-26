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Жена Макрона взяла его под руку после пощечины в самолете

26 мая 2025 18:36
Евгения Брюховецкая - редактор
Супруги помирились - Бриджит Макрон взяла под руку мужа
Супруги Макрон выходят из самолета. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита во Вьетнам получил пощечину от жены. Однако уже на церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам пара стояла под руки, хотя выражение лица Бриджит было недовольным.

Об этом пишет ТСН.

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Пощечина Макрону

После того как видео распространилось по соцсетям, в Елисейском дворце опровергли ссору между супругами. Там заявили, что это был "момент близости", а по словам французского президента, это была такая шутка.

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Пощечина Макрону. Фото: Reuters

Во время визита во Вьетнам супруги встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом и его женой. Они приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам, а также встретились с президентом Луонг Куонгом и его первой леди.

На фотографиях с этих мероприятий видно, что Бриджит взяла под руку мужа, но имела недовольное выражение лица.

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Эмманюэль и Бриджит Макрон. Фото: Reuters

А во время позирования для фотографов Эманнюэль обнял ее за талию, а она улыбнулась. В то же время остается неизвестным, что на самом деле произошло между супругами.

Що сталося в подружжя Макрон у В'єтнамі
Макрон с женой и То Лам с женой. Фото: Reuters

Ранее Макрон заявил, что пощечина от жены, которую зафиксировали фотографы во время их выхода из самолета во Вьетнаме, не имела никакого негативного подтекста.

Также мы писали, что Макрон надеется на более серьезные меры от США в отношении России на фоне усиления атак на Украину.

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