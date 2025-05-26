Супруги помирились - Бриджит Макрон взяла под руку мужа

Супруги Макрон выходят из самолета. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита во Вьетнам получил пощечину от жены. Однако уже на церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам пара стояла под руки, хотя выражение лица Бриджит было недовольным.

Об этом пишет ТСН.

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Пощечина Макрону

После того как видео распространилось по соцсетям, в Елисейском дворце опровергли ссору между супругами. Там заявили, что это был "момент близости", а по словам французского президента, это была такая шутка.

Пощечина Макрону. Фото: Reuters

Во время визита во Вьетнам супруги встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом и его женой. Они приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам, а также встретились с президентом Луонг Куонгом и его первой леди.

На фотографиях с этих мероприятий видно, что Бриджит взяла под руку мужа, но имела недовольное выражение лица.

Эмманюэль и Бриджит Макрон. Фото: Reuters

А во время позирования для фотографов Эманнюэль обнял ее за талию, а она улыбнулась. В то же время остается неизвестным, что на самом деле произошло между супругами.

Макрон с женой и То Лам с женой. Фото: Reuters

Ранее Макрон заявил, что пощечина от жены, которую зафиксировали фотографы во время их выхода из самолета во Вьетнаме, не имела никакого негативного подтекста.

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