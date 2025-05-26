Супруги помирились - Бриджит Макрон взяла под руку мужа

Жена Макрона взяла его под руку после пощечины в самолете
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита во Вьетнам получил пощечину от жены. Однако уже на церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам пара стояла под руки, хотя выражение лица Бриджит было недовольным.
Об этом пишет ТСН.
Пощечина Макрону
После того как видео распространилось по соцсетям, в Елисейском дворце опровергли ссору между супругами. Там заявили, что это был "момент близости", а по словам французского президента, это была такая шутка.
Во время визита во Вьетнам супруги встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом и его женой. Они приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам, а также встретились с президентом Луонг Куонгом и его первой леди.
На фотографиях с этих мероприятий видно, что Бриджит взяла под руку мужа, но имела недовольное выражение лица.
А во время позирования для фотографов Эманнюэль обнял ее за талию, а она улыбнулась. В то же время остается неизвестным, что на самом деле произошло между супругами.
Ранее Макрон заявил, что пощечина от жены, которую зафиксировали фотографы во время их выхода из самолета во Вьетнаме, не имела никакого негативного подтекста.
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