Подружжя помирилося — Бріджит Макрон взяла під руку чоловіка

Подружжя Макронів виходять з літака. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до В’єтнаму отримав ляпаса від дружини. Однак вже на церемонії покладання вінків до пам'ятника національним героям і мученикам пара стояла під руки, хоч виріз обличчя Бріджит був невдоволений.

Про це пише ТСН.

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Ляпас Макрону

Після того, як відео поширилося соцмережами, у Єлисейському палаці спростували сварку між подружжям. Там заявили, що це був "момент близькості" а за словами французького президента, це був такий жарт.

Ляпас Макрону. Фото: Reuters

Під час візиту до В'єтнаму подружжя зустрілося з генеральним секретарем Комуністичної партії То Ламом і його дружиною. Вони взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національним героям і мученикам, а також зустрілися з президентом Луонг Куонгом і його першою леді.

На світлинах із цих заходів видно, що Бріджит взяла під руку чоловіка, але мала невдоволений вираз обличчя.

Емманюель та Бріджит Макрон. Фото: Reuters

А під час позування для фотографів Еманнюель обійняв її за талію, а вона усміхнулася. Водночас залишається невідомим, що насправді сталося між подружжям.

Макрон з дружиною та То Лам з дружиною. Фото: Reuters

Раніше Макрон заявив, що ляпас від дружини, який зафіксували фотографи під час їхнього виходу з літака у В'єтнамі, не мав жодного негативного підтексту.

Також ми писали, що Макрон сподівається на більш серйозні заходи від США щодо Росії на тлі посилення атак на Україну.