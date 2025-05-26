Подружжя помирилося — Бріджит Макрон взяла під руку чоловіка

Дружина Макрона взяла його під руку після ляпаса в літаку
Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до В’єтнаму отримав ляпаса від дружини. Однак вже на церемонії покладання вінків до пам'ятника національним героям і мученикам пара стояла під руки, хоч виріз обличчя Бріджит був невдоволений.
Про це пише ТСН.
Ляпас Макрону
Після того, як відео поширилося соцмережами, у Єлисейському палаці спростували сварку між подружжям. Там заявили, що це був "момент близькості" а за словами французького президента, це був такий жарт.
Під час візиту до В'єтнаму подружжя зустрілося з генеральним секретарем Комуністичної партії То Ламом і його дружиною. Вони взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національним героям і мученикам, а також зустрілися з президентом Луонг Куонгом і його першою леді.
На світлинах із цих заходів видно, що Бріджит взяла під руку чоловіка, але мала невдоволений вираз обличчя.
А під час позування для фотографів Еманнюель обійняв її за талію, а вона усміхнулася. Водночас залишається невідомим, що насправді сталося між подружжям.
Раніше Макрон заявив, що ляпас від дружини, який зафіксували фотографи під час їхнього виходу з літака у В'єтнамі, не мав жодного негативного підтексту.
Також ми писали, що Макрон сподівається на більш серйозні заходи від США щодо Росії на тлі посилення атак на Україну.
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