Обстрел Краматорска 6 ноября - дрон атаковал пассажирский автобус

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

В четверг, 6 ноября, в Краматорске Донецкой области российский дрон атаковал пассажирский автобус. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Telegram.

Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Обстрел автобуса в Краматорске

По словам Гончаренко, обстрел произошел 6 ноября в 15:29.

Предварительно известно, что российские войска применили FPV-дрон с боевой частью, который попал в автобус в одном из поселков громады.

В результате удара пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года рождения. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств и окончательных последствий атаки.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

