Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дрон РФ атаковал автобус в Краматорске — есть раненые

Дрон РФ атаковал автобус в Краматорске — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:59
обновлено: 19:14
Обстрел Краматорска 6 ноября - дрон атаковал пассажирский автобус
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

В четверг, 6 ноября, в Краматорске Донецкой области российский дрон атаковал пассажирский автобус. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Дрон РФ атаковал автобус в Краматорске — есть раненые - фото 1
Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Обстрел автобуса в Краматорске

По словам Гончаренко, обстрел произошел 6 ноября в 15:29.

Предварительно известно, что российские войска применили FPV-дрон с боевой частью, который попал в автобус в одном из поселков громады.

В результате удара пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года рождения. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств и окончательных последствий атаки.

Дрон РФ атаковал автобус в Краматорске — есть раненые - фото 2
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

Напомним, что в Донецкой области временно остановили курсирование поездов в направлении Краматорска из-за повышения уровня опасности.

Новини.LIVE рассказали подробнее, как сейчас можно доехать до пункта назначения и какова стоимость маршрута.

обстрелы автобусы дроны Краматорск война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации