Как доехать до Краматорска и Славянска — автобусы и поезда

В Донецкой области из-за ситуации с безопасностью было прекращено движение железнодорожного транспорта. Отныне пассажиры, которым необходимо добраться до Славянска или Краматорска, должны искать альтернативные виды транспорта.

Новини.LIVE рассказывает подробнее, как можно доехать до пункта назначения и какая стоимость маршрута.

Временное ограничение движения поездов в Донецкой области

"Укрзализныця" приостановила движение поездов в направлении Краматорска до границ Харьковской области из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

Также ограничено пригородное сообщение в Донецкой области — в частности, на участках Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

Отныне конечной остановкой поездов Краматорского направления будет станция Гусаровка Харьковской области. Далее пассажиры смогут добраться до Славянска и Краматорска с помощью шаттлов.

Однако при приобретении билетов пассажиров предупреждают о том, что трансфер от Гусаровки до Славянска будет предоставляться Донецкой ОГА только до 9 ноября, а дальше все будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе.

"Из соображений безопасности наши поезда временно не заезжают в Донецкую область. Автобусные трансферы между Славянском и Гусаревкой предоставляет ОВА до 9.11 включительно. Дальнейшая информация будет обновляться ежедневно", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Кроме того, из-за обесточивания железнодорожных линий и действующих ограничений безопасности поезда испытывают задержки. Тепловозы вынуждены тянуть составы в обход — через Лозовую, Барвенково и другие станции, что существенно увеличивает продолжительность путешествия.

Как добраться до Краматорска и Славянска

Доехать в Донецкую область украинцы могут с помощью альтернативных видов транспорта. В частности, добраться до Краматорска и Славянска из крупных городов можно на автобусе, однако стоимость путешествия будет значительно дороже, чем на поезде.

Так, например, стоимость билета на автобус сообщением Киев — Краматорск или Киев — Славянск будет стоить от 1200 гривен.

Также пассажиры могут воспользоваться сервисом поиска попутчиков или услугами частных перевозчиков. Стоимость такого путешествия составляет от 740 гривен и выше.

Что важно знать пассажирам

"Укрзализныця" призывает пассажиров за несколько дней до поездки проверять актуальный маршрут через справочное бюро вокзала или горячую линию компании. Также советуют приезжать на станцию заблаговременно, чтобы в случае изменения маршрута успеть на пересадку к автобусу.

Путешественникам рекомендуют иметь запасной транспортный план — воспользоваться электричками, местными автобусами или авто, чтобы добраться до пункта назначения. Пассажиров предупреждают о возможных задержках из-за погодных условий, ремонтных работ или ограничений вблизи фронтовых районов.

Получить самую свежую информацию можно, позвонив в справочные бюро вокзалов Славянска или Краматорска. В случае изменения конечной станции пассажирам организуют бесплатный или включенный в стоимость билета автобусный подвоз.

Напомним, 5 ноября глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил о временном прекращении движения поездов в Донецкой области. Решение было принято из-за повышенного риска опасности в регионе.

А также читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE, как работает "Укрзализныця" в условиях постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.