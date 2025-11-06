Як доїхати до Краматорська і Слов'янська — автобуси та поїзди, ціна квитків

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

На Донеччині через безпекову ситуацію було припинено рух залізничного транспорту. Відтепер пасажири, яким необхідно дістатися до Слов'янська або Краматорська, мусять шукати альтернативні види транспорту.

Новини.LIVE розповідає детальніше, як можна доїхати до пункту призначення та яка вартість маршруту.

Тимчасове обмеження руху поїздів на Донеччині

"Укрзалізниця" тимчасово зупинила рух поїздів у напрямку Краматорська до меж Харківської області через загрозливу безпекову ситуацію.

Також обмежено приміське сполучення на Донеччині — зокрема, на ділянках Бантишеве — Краматорськ та Слов'янськ — Райгородок.

Відтепер кінцевою зупинкою поїздів Краматорського напрямку буде станція Гусарівка Харківської області. Далі пасажири зможуть дістатися до Слов'янська та Краматорська за допомогою шатлів.

Розклад поїздів до Гусарівки. Фото: скриншот сайту "Укрзалізниці"

Однак при придбанні квитків пасажирів попереджають про те, що трансфер від Гусарівки до Слов'янська буде надаватися Донецькою ОВА лише до 9 листопада, а далі все залежатиме від безпекової ситуації в регіоні.

"З міркувань безпеки наші поїзди тимчасово не заїжджають до Донецької області. Автобусні трансфери між Слов'янськом і Гусарівкою надає ОВА до 9.11 включно. Подальша інформація буде оновлюватися щоденно", — йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Повідомлення "Укрзалізниці". Фото: скриншот додатку "Укрзалізниця"

Крім того, через знеструмлення залізничних ліній і чинні безпекові обмеження поїзди затримуються. Тепловози змушені тягнути потяги в обхід — через Лозову, Барвінкове та інші станції, що суттєво збільшує тривалість подорожі.

Як дістатися до Краматорська і Слов'янська

Доїхати на Донеччину українці можуть за допомогою альтернативних видів транспорту. Зокрема, дістатися до Краматорська і Слов'янська з великих міст можна автобусом, однак вартість подорожі буде значно дорожча, ніж поїздом.

Так, наприклад, вартість квитка на автобус сполученням Київ — Краматорськ або Київ — Слов'янськ коштуватиме від 1200 гривень.

Розклад автобусів до Краматорська і Слов'янська. Фото: скриншот сайту ukrpas.ua

Також пасажири можуть скористатися сервісом пошуку попутників або послугами приватних перевізників. Вартість такої подорожі становить від 740 гривень і вище.

Пошук попутників до Краматорська і Слов'янська. Фото: скриншот сайту BlaBlaCar

Що важливо знати пасажирам

"Укрзалізниця" закликає пасажирів за кілька днів до поїздки перевіряти актуальний маршрут через довідкове бюро вокзалу або гарячу лінію компанії. Також радять приїжджати на станцію завчасно, щоб у разі зміни маршруту встигнути на пересадку на автобус.

Подорожнім рекомендують мати запасний транспортний план — скористатися електричками, місцевими автобусами або авто, щоб дістатися до пункту призначення. Пасажирів попереджають про можливі затримки через погодні умови, ремонтні роботи чи обмеження поблизу фронтових районів.

Отримати найсвіжішу інформацію можна, зателефонувавши до довідкових бюро вокзалів Слов'янська або Краматорська. У разі зміни кінцевої станції пасажирам організовують безкоштовне або включене у вартість квитка автобусне підвезення.

Нагадаємо, 5 листопада очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про тимчасове припинення руху поїздів на Донеччині. Рішення було прийнято через підвищений ризик небезпеки у регіоні.

А також читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE, як працює "Укрзалізниця" в умовах постійних обстрілів з боку російських окупантів.