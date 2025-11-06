Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без поїздів — як пасажирам доїхати до Слов'янська і Краматорська

Без поїздів — як пасажирам доїхати до Слов'янська і Краматорська

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 13:26
Оновлено: 13:57
Як доїхати до Краматорська і Слов'янська — автобуси та поїзди, ціна квитків
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

На Донеччині через безпекову ситуацію було припинено рух залізничного транспорту. Відтепер пасажири, яким необхідно дістатися до Слов'янська або Краматорська, мусять шукати альтернативні види транспорту.

Новини.LIVE розповідає детальніше, як можна доїхати до пункту призначення та яка вартість маршруту.

Реклама
Читайте також:

Тимчасове обмеження руху поїздів на Донеччині

"Укрзалізниця" тимчасово зупинила рух поїздів у напрямку Краматорська до меж Харківської області через загрозливу безпекову ситуацію.

Також обмежено приміське сполучення на Донеччині — зокрема, на ділянках Бантишеве — Краматорськ та Слов'янськ — Райгородок.

Відтепер кінцевою зупинкою поїздів Краматорського напрямку буде станція Гусарівка Харківської області. Далі пасажири зможуть дістатися до Слов'янська та Краматорська за допомогою шатлів.

Поїзди до Гусарівки
Розклад поїздів до Гусарівки. Фото: скриншот сайту "Укрзалізниці"

Однак при придбанні квитків пасажирів попереджають про те, що трансфер від Гусарівки до Слов'янська буде надаватися Донецькою ОВА лише до 9 листопада, а далі все залежатиме від безпекової ситуації в регіоні.

"З міркувань безпеки наші поїзди тимчасово не заїжджають до Донецької області. Автобусні трансфери між Слов'янськом і Гусарівкою надає ОВА до 9.11 включно. Подальша інформація буде оновлюватися щоденно", — йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Обмеження руху поїздів на Донеччині - що відомо
Повідомлення "Укрзалізниці". Фото: скриншот додатку "Укрзалізниця"

Крім того, через знеструмлення залізничних ліній і чинні безпекові обмеження поїзди затримуються. Тепловози змушені тягнути потяги в обхід — через Лозову, Барвінкове та інші станції, що суттєво збільшує тривалість подорожі.

Як дістатися до Краматорська і Слов'янська

Доїхати на Донеччину українці можуть за допомогою альтернативних видів транспорту. Зокрема, дістатися до Краматорська і Слов'янська з великих міст можна автобусом, однак вартість подорожі буде значно дорожча, ніж поїздом.

Так, наприклад, вартість квитка на автобус сполученням Київ — Краматорськ або Київ — Слов'янськ коштуватиме від 1200 гривень.

Автобуси з Києва до Слов'янська та Краматорська
Розклад автобусів до Краматорська і Слов'янська. Фото: скриншот сайту ukrpas.ua

Також пасажири можуть скористатися сервісом пошуку попутників або послугами приватних перевізників. Вартість такої подорожі становить від 740 гривень і вище.

Попутники до Краматорська і Слов'янська
Пошук попутників до Краматорська і Слов'янська. Фото: скриншот сайту BlaBlaCar

Що важливо знати пасажирам

"Укрзалізниця" закликає пасажирів за кілька днів до поїздки перевіряти актуальний маршрут через довідкове бюро вокзалу або гарячу лінію компанії. Також радять приїжджати на станцію завчасно, щоб у разі зміни маршруту встигнути на пересадку на автобус.

Подорожнім рекомендують мати запасний транспортний план — скористатися електричками, місцевими автобусами або авто, щоб дістатися до пункту призначення. Пасажирів попереджають про можливі затримки через погодні умови, ремонтні роботи чи обмеження поблизу фронтових районів.

Отримати найсвіжішу інформацію можна, зателефонувавши до довідкових бюро вокзалів Слов'янська або Краматорська. У разі зміни кінцевої станції пасажирам організовують безкоштовне або включене у вартість квитка автобусне підвезення.

Нагадаємо, 5 листопада очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про тимчасове припинення руху поїздів на Донеччині. Рішення було прийнято через підвищений ризик небезпеки у регіоні.

А також читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE, як працює "Укрзалізниця" в умовах постійних обстрілів з боку російських окупантів.

поїзди Донецька область Слов'янськ автобуси Краматорськ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації