Головна Новини дня Як Укрзалізниця працює в умовах обстрілів — ексклюзив Новини.LIVE

Як Укрзалізниця працює в умовах обстрілів — ексклюзив Новини.LIVE

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 07:15
Оновлено: 07:08
Робота Укрзалізниці в умовах обстрілів — скільки пасажирів перевозить
Поїзд Укрзалізниці. Фото: УЗ

За десять місяців 2025 року Укрзалізниця перевезла 23,7 мільйона пасажирів. Ворог регулярно пошкоджує колії, підстанції та вокзали, і це спричиняє відхилення руху поїздів від звичного графіка. 

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" у коментарі Новини.LIVE.  

Читайте також:

Робота Укрзалізниці в умовах обстрілів

В Укрзалізниці розповіли, що за десять місяців 2025 року перевезли 23,7 млн пасажирів, з них 21,8 млн — у внутрішньому сполученні, та 1,9 млн — у міжнародному.

Також вже розробляється графік руху пасажирських поїздів на наступний рік. Його презентація планується на початок грудня 2025 року. Про це повідомлять на офіційних каналах. 

Під час обстрілів ворог пошкоджує колії, підстанції, вокзали, рухомий склад тощо. За даними УЗ, це може спричинити відхилення від звичного графіка руху поїздів і збільшення часу в дорозі для деяких рейсів.

"АТ "Укрзалізниця" оперативно інформує пасажирів про вимушені тимчасові зміни в розкладі на своїх офіційних каналах комунікації, організовує стиковки, дбає про безпечні пересадки. Для мінімізації відхилень від графіка залізнички залучають резервний рухомий склад, зокрема тепловози на тимчасово знеструмлених напрямках. При цьому залізничники завжди намагаються відремонтувати пошкоджене якнайшвидше, відновити рух поїздів та зменшити відхилення від графіка", — сказали у відомстві. 

Водночас в УЗ зазначили, що відповідні правоохоронні органи фіксують факти пошкодження об'єктів рухомого та нерухомого майна внаслідок військової агресії Росії. Однак в рамках досудового розслідування кримінального провадження за такими фактами забороняється розголошення будь-яких відомостей без отримання письмового дозволу слідчого або прокурора.

"Загальна сума збитків, завданих внаслідок бойових дій, буде встановлюватися після їх завершення та проведення оцінки пошкодженого або знищеного майна", — додали в Укрзалізниці. 

Відповідь Укрзалізниці на запит Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 жовтня Росія вдарила по залізниці в Сумській та Харківській областях. Обійшлося без жертв, але є пошкодження інфраструктури. 

Незадовго Олексій Кулеба показав наслідки атаки РФ. Було пошкоджено поїзд "Суми — Київ".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
