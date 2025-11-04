Видео
Видео

Как УЗ работает в условиях обстрелов — эксклюзив Новини.LIVE

Как УЗ работает в условиях обстрелов — эксклюзив Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 07:15
обновлено: 07:08
Работа Укрзализныци в условиях обстрелов — сколько пассажиров перевозит
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

За десять месяцев 2025 года Укрзализныця перевезла 23,7 миллиона пассажиров. Враг регулярно повреждает пути, подстанции и вокзалы, и это вызывает отклонения движения поездов от привычного графика. 

Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Работа Укрзализныци в условиях обстрелов

В Укрзализныце рассказали, что за десять месяцев 2025 года перевезли 23,7 млн пассажиров, из них 21,8 млн — во внутреннем сообщении, и 1,9 млн — в международном.

Также уже разрабатывается график движения пассажирских поездов на следующий год. Его презентация планируется на начало декабря 2025 года. Об этом сообщат на официальных каналах.

Во время обстрелов враг повреждает пути, подстанции, вокзалы, подвижной состав и тому подобное. По данным УЗ, это может привести к отклонению от привычного графика движения поездов и увеличению времени в пути для некоторых рейсов.

"АО "Укрзализныця" оперативно информирует пассажиров о вынужденных временных изменениях в расписании на своих официальных каналах коммуникации, организует стыковки, заботится о безопасных пересадках. Для минимизации отклонений от графика железные дороги привлекают резервный подвижной состав, в частности тепловозы на временно обесточенных направлениях. При этом железнодорожники всегда стараются отремонтировать поврежденное как можно быстрее, восстановить движение поездов и уменьшить отклонения от графика", — сказали в ведомстве.

В то же время в УЗ отметили, что соответствующие правоохранительные органы фиксируют факты повреждения объектов движимого и недвижимого имущества в результате военной агрессии России. Однако в рамках досудебного расследования уголовного производства по таким фактам запрещается разглашение любых сведений без получения письменного разрешения следователя или прокурора.

"Общая сумма убытков, причиненных в результате боевых действий, будет устанавливаться после их завершения и проведения оценки поврежденного или уничтоженного имущества", — добавили в Укрзализныце.

Ответ Укрзализныци на запрос Новини.LIVE
Ответ Укрзализныци на запрос Новини.LIVE

Напомним, 31 октября Россия ударила по железной дороге в Сумской и Харьковской областях. Обошлось без жертв, но есть повреждения инфраструктуры.

Незадолго Алексей Кулеба показал последствия атаки РФ. Был поврежден состав поезда "Сумы — Киев".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
