Обстріл Краматорська 6 листопада - дрон атакував пасажирський автобус

Дрон РФ атакував пасажирський автобус у Краматорську — є поранені
У четвер, 6 листопада, у Краматорську Донецької області російський дрон атакував пасажирський автобус. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє людей.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Telegram.
Обстріл автобусу у Краматорську
За словами Гончаренка, обстріл стався 6 листопада о 15:29.
Попередньо відомо, що російські війська застосували FPV-дрон із бойовою частиною, який влучив у автобус в одному з селищ громади.
Унаслідок удару постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження. Наразі триває з’ясування всіх обставин і остаточних наслідків атаки.
Нагадаємо, що на Донеччині тимчасово зупинили курсування поїздів у напрямку Краматорська через підвищення рівня небезпеки.
Новини.LIVE розповіли детальніше, як наразі можна доїхати до пункту призначення та яка вартість маршруту.
