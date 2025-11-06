Відео
Україна
Головна Новини дня Дрон РФ атакував пасажирський автобус у Краматорську — є поранені

Дрон РФ атакував пасажирський автобус у Краматорську — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:59
Оновлено: 19:14
Обстріл Краматорська 6 листопада - дрон атакував пасажирський автобус
Наслідки обстрілу Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

У четвер, 6 листопада, у Краматорську Донецької області російський дрон атакував пасажирський автобус. Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Telegram.

Пост Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Обстріл автобусу у Краматорську

За словами Гончаренка, обстріл стався 6 листопада о 15:29.

Попередньо відомо, що російські війська застосували FPV-дрон із бойовою частиною, який влучив у автобус в одному з селищ громади.

Унаслідок удару постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження. Наразі триває з’ясування всіх обставин і остаточних наслідків атаки.

Дрон РФ атакував пасажирський автобус у Краматорську — є поранені - фото 2
Наслідки обстрілу Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, що на Донеччині тимчасово зупинили курсування поїздів у напрямку Краматорська через підвищення рівня небезпеки. 

Новини.LIVE розповіли детальніше, як наразі можна доїхати до пункту призначення та яка вартість маршруту.

обстріли автобуси дрони Краматорськ війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
