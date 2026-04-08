Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди и мокрый снег: в каких областях будет холоднее всего завтра

Дожди и мокрый снег: в каких областях будет холоднее всего завтра

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 16:26
Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 9 апреля, в Украине сохранится холодная и ветреная погода из-за влияния циклона. В большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен туман. Температура воздуха будет оставаться низкой как ночью, так и днем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 9 квітня
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля

По прогнозам Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Украине в ближайшие сутки существенно не изменится. Погоду будет продолжать определять циклон, центр которого будет располагаться к северо-востоку от территории страны. Это обусловит облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, влажность воздуха будет оставаться высокой. В то же время сильный ветер северных направлений будет усиливать ощущение холода и дискомфорта. Ночью и утром на востоке страны местами будет образовываться туман.

Температурный фон будет определять холодная воздушная масса. Ночью столбики термометров будут показывать +1...+6 °С, ожидаются заморозки на поверхности почвы. А в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях — и в воздухе 0...+3 °С.

Днем максимальная температура составит +3...+8 °С, на юге и востоке страны — до +11 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали о погоде в Украине в течение недели 6-12 апреля. Ожидается значительное похолодание — дожди и мокрый снег в ряде регионов. Однако на Пасху значительных осадков не прогнозируется, местами будет до +12 градусов тепла.

Также Новини.LIVE публиковали прогноз магнитных бурь на среду, 8 апреля. На Солнце зафиксированы незначительные вспышки. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии в течение дня.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации