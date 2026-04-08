Дожди и мокрый снег: в каких областях будет холоднее всего завтра

Люди идут по городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 9 апреля, в Украине сохранится холодная и ветреная погода из-за влияния циклона. В большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен туман. Температура воздуха будет оставаться низкой как ночью, так и днем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля. Карта: Укргидрометцентр

По прогнозам Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Украине в ближайшие сутки существенно не изменится. Погоду будет продолжать определять циклон, центр которого будет располагаться к северо-востоку от территории страны. Это обусловит облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег.

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, влажность воздуха будет оставаться высокой. В то же время сильный ветер северных направлений будет усиливать ощущение холода и дискомфорта. Ночью и утром на востоке страны местами будет образовываться туман.

Температурный фон будет определять холодная воздушная масса. Ночью столбики термометров будут показывать +1...+6 °С, ожидаются заморозки на поверхности почвы. А в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях — и в воздухе 0...+3 °С.

Читайте также:

Днем максимальная температура составит +3...+8 °С, на юге и востоке страны — до +11 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали о погоде в Украине в течение недели 6-12 апреля. Ожидается значительное похолодание — дожди и мокрый снег в ряде регионов. Однако на Пасху значительных осадков не прогнозируется, местами будет до +12 градусов тепла.

Также Новини.LIVE публиковали прогноз магнитных бурь на среду, 8 апреля. На Солнце зафиксированы незначительные вспышки. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии в течение дня.