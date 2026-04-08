Дощі та мокрий сніг: в яких областях буде найхолодніше завтра

Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 квітня, в Україні збережеться холодна та вітряна погода через вплив циклону. У більшості регіонів очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями можливий туман. Температура повітря залишатиметься низькою як вночі, так і вдень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня. Карта: Укргідрометцентр

За прогнозами Укргідрометцентру, синоптична ситуація в Україні найближчої доби суттєво не зміниться. Погоду продовжуватиме визначати циклон, центр якого розташовуватиметься на північний схід від території країни. Це зумовить хмарну погоду з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг.

Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, вологість повітря залишатиметься високою. Водночас сильний вітер північних напрямків посилюватиме відчуття холоду та дискомфорту. Вночі та вранці на сході країни подекуди утворюватиметься туман.

Температурний фон визначатиме холодна повітряна маса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 °С, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. А у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях — і в повітрі 0…+3 °С.

Читайте також:

Вдень максимальна температура становитиме +3…+8 °С, на півдні та сході країни — до +11 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували про погоду в Україні протягом тижня 6-12 квітня. Очікується значне похолодання — дощі та мокрий сніг у низці регіонів. Однак на Великдень значних опадів не прогнозується, подекуди буде до +12 градусів тепла.

Також Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на середу, 8 квітня. На Сонці зафіксовано незначні спалахи. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття протягом дня.