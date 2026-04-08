Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дощі та мокрий сніг: в яких областях буде найхолодніше завтра

Дощі та мокрий сніг: в яких областях буде найхолодніше завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 16:26
Люди йдуть містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 квітня, в Україні збережеться холодна та вітряна погода через вплив циклону. У більшості регіонів очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями можливий туман. Температура повітря залишатиметься низькою як вночі, так і вдень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 9 квітня
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня

За прогнозами Укргідрометцентру, синоптична ситуація в Україні найближчої доби суттєво не зміниться. Погоду продовжуватиме визначати циклон, центр якого розташовуватиметься на північний схід від території країни. Це зумовить хмарну погоду з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг.

Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, вологість повітря залишатиметься високою. Водночас сильний вітер північних напрямків посилюватиме відчуття холоду та дискомфорту. Вночі та вранці на сході країни подекуди утворюватиметься туман.

Температурний фон визначатиме холодна повітряна маса. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1…+6 °С, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. А у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях — і в повітрі 0…+3 °С.

Читайте також:

Вдень максимальна температура становитиме +3…+8 °С, на півдні та сході країни — до +11 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували про погоду в Україні протягом тижня 6-12 квітня. Очікується значне похолодання — дощі та мокрий сніг у низці регіонів. Однак на Великдень значних опадів не прогнозується, подекуди буде до +12 градусів тепла.

Також Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на середу, 8 квітня. На Сонці зафіксовано незначні спалахи. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття протягом дня.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації